В Харькове на беспорядках сожгли флаг Украины: появилось видео

В Харькове на рынке Барабашово произошли столкновения между протестующими, охранниками торгового центра и полицией, в результате чего были задержаны более 50 человек. В ходе беспорядков есть пострадавшие правоохранители из-за распыления слезоточивого газа, еще двоих человек с ожогами рук и ног медики доставили в ожоговый центр.

По факту инцидента было открыто производство по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) УК, передали в МВД.

По рассказам очевидцев, 27 февраля на месте столкновений были слышны выстрелы.

Кроме того, в сети появилось видео, как горела рекламная конструкция над входом в рынок - около стеллы реял флаг Украины, который был уничтожен огнем.

"Во время заварушки на Барике сожгли национальный флаг. А это между прочим статья 338 УК Украины", - говорится в сообщении одного из местных пабликов.

Знамя было установлено на арке у входа на рынок, которую намеревались демонтировать коммунальщики.

На ролике за кадром слышны голоса очевидцев, которые говорят, что поджег, из-за которого сгорел стяг, якобы совершили представители силовых органов.

"Флаг хотя бы сняли... Вот так вот, ребята. Нацгвардия сжигает флаг Украины..." - говорят мужчины.

Видео: В Харькове на рынке Барабашово на беспорядках сожгли флаг Украины

Напомним, что акции протеста на харьковском рынке Барабашово устроили местные предприниматели еще 13 февраля и объявили бессрочными. Протестующие установили баррикады и жгли шины. Митингующие выступают против планав мэрии по строительству новой автодороги через территорию знаменитой торговой точки.