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Харків прощається з Кернесом: величезні черги та море квітів (фото)

Автор: Анна Шиканова

У Харкові проходить церемонія прощання з мером міста Геннадієм Кернесом. О 7 годині ранку відбулося відспівування в Благовіщенському соборі. Церемонію провів митрополит Онуфрій. Ритуальна церемонія прощання призначена з 9:00 до 13:00 у фоє Національного академічного театру опери та балети (ХНАТОБ). Після панахиди колона з труною проїде по вулиці Сумській до кладовища. Поховання орієнтовно призначено на 13:30.

Відомо, що Геннадія Кернеса поховають на почесній алеї кладовища №2 на вулиці Пушкінській, поруч з могилами відомих харків'ян.

Попрощатися з мером Харкова приїхали багато відомих українських політиків і депутатів. Також на церемонію прощання прибули мер Києва Віталій Кличко і мер Одеси Геннадій Труханов.

Як розповів секретар Харківської міськради Ігор Терехов, церемонію прощання з Кернесом розтягнули на 4 години, щоб уникнути великого скупчення людей і попрощатися з міським головою змогли всі охочі. Всі центральні вулиці міста перекрито. Квіти з ХНАТОБ вже почали вивозити вантажівками.

Фото: facebook.com/Анна Власенко

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Черга з харків'ян, які хочуть попрощатися з Кернесом, розтягнулася вже на кілька кілометрів. На вулицях дуже багато людей, у більшості в руках – квіти. У черзі більшість городян в масках, але соціальної дистанції дотримуються далеко не всі. До кінця церемонії прощання залишилося зовсім трохи й на вулиці зараз -6 градусів, але люди терпляче чекають своєї черги, щоб проводити в останню путь міського голову.

За даними Telegram-каналу PavlovskyNews, черга з городян не стає менше, люди прибувають і прибувають. Натовпи харків'ян вже розтягнулися від Оперного театру за пам'ятник Тараса Шевченка в саду.

Фото: Telegram/PavlovskyNews

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Кернеса знайшлася 11-річна дочка.

А також розповідали про те, хто з відомих політиків приїхав попрощатися з Геннадієм Кернесом.

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