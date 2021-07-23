У Харкові виявили морозиво з небезпечною отрутою: де його продають

Як розповіли фахівці, в морозиві Mars Wrigley Confectionery, виробником якого є Франція, проте в Україну його завезено з Румунії, виявили етиленоксид. Зокрема, його додали в добавку-стабілізатор.

У Держпродспоживслужбі закликали продавців негайно вилучити морозиво із продажу.

Окрім того, вони попереджають операторів ринку, які використовують у виробництві таку продукцію, про необхідність вилучити таке морозиво з обігу терміном не більше двох днів.

Що таке етиленоксид

Його використовують для дезінфекції медичних інструментів. Ця речовина є небезпечною для людини.

Також це токсична речовина. Може викликати отруєння, а саме головний біль, задишка, нудота і блювання. Поріг сприйняття людиною запаху оксирану — 1,26 мг/л.