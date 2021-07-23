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У Харкові виявили морозиво з небезпечною отрутою: де його продають

Автор: Тетяна Самарук

В одному із супермаркетів міста Харкова продають морозиво, у якому виявили етиленоксид. Це небезпечну отруту, яку використовують для стерилізації медичних інструментів.

Про це повідомили в Держпродспоживчслужбі Харківської області.

Як розповіли фахівці, в морозиві Mars Wrigley Confectionery, виробником якого є Франція, проте в Україну його завезено з Румунії, виявили етиленоксид. Зокрема, його додали в добавку-стабілізатор.

Раніше ми повідомляли, що лікарі назвали найнебезпечніше морозиво в літню спеку.

Також, якими продуктами найпростіше отруїтися в літню спеку.

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мороженое