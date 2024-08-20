"Згоріти з сорому": как сказать на украинском правильно, чтобы не было русизмов

Многие украинцы с начала агрессии России против Украины начали окончательно отказываться от русского языка и переходить на родной. Кто принципиально, кто постепенно и давно уже принял такое решение, а кто сделал резкий переход. Но у многих есть слова и высказывания, которые используются неправильно.

Правильно ли говорить по-украински "згоріти від сорому" и другие российские фразеологизмы и какие есть хорошие аналоги, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение языковеда Александра Авраменко в YouTube .

Згоріти з сорому

По словам языковеда, можно часто встретить, как украинцы пытаются дословно перевести русскую фразу "сгореть со стыда". Но говорить "згоріти з сорому" - неправильно. На украинском этот фразеологизм должен звучать как "паленіти від сорому".

Пиняй на себе

Это самый настоящий русизм и на украинском эта фраза должна звучать совсем иначе. Более того. Она не переводится и в украинском языке есть соответствующие аналоги.

"Одной из таких популярных фраз, в которых путаются украинцы, является "пиняй на себя". Заменить ее достаточно просто, ведь ей есть очень колоритный украинский аналог - "бачили очі, що купували - їжте, хоч повилазьте", - говорит Александр Авраменко.

Рідко, но мітко

Еще один фразеологизм, который мы используем неправильно. Дословного перевода тоже нет, но есть замечательные украинские фразеологизмы - "раз, та гаразд" или "хоч раз, зате гаразд".