Спасла украинскую вышивку от "советов" и получила "Оскар". Удивительная история жизни Варвары Каринской

Харьков и вышивка

Варвара Жмудская родилась 3 октября 1886 года в Харькове, в семье купца-миллионера Андрея Яковлевича Жмудского. Она стала 3 из 10 детей в семье и самой старшей дочерью. С раннего детства увлекалась вышивкой. Образование получила в Харьковском университете – изучала право.

В 1908 году вышла замуж, за сына зажиточного промышленника Александра Моисеенко. Через год родила дочь Ирину. Однако через несколько месяцев стала вдовой - муж умер.

Выиграла судебный процесс со старшим братом Анатолием, получив опеку над его двухлетним сыном Владимиром, воспитанным как сын.

Впоследствии снова вышла замуж - за адвоката-криминалиста М. Каринского. В 1915 году семья перебралась в Москву, где Варвара отдалась искусству и стала хозяйкой салона.

Она развивала свою художественную технику, комбинируя куски цветной шелковой марли с фотографиями и рисунками. Темой ее первых работ стал балет. Свои первые и усовершенствованные 12 работ она выставила в популярной московской галерее. Выставка принесла ей успех, в том числе материальный.

Жизнь Варвары сильно изменилась после революции 1917 года - в то время они с мужем разрывались между Харьковом и Симферополем. А после захвата Крыма красными мужчина эмигрировал, а Каринская осталась одна в стране большевиков.

С подачи М.С. Каринские власти Российской империи распространили информацию, что Владимир Ленин - явный немецкий шпион. Дальше - больше. В 1918-1920 гг. Николай Сергеевич служил начальником Черноморской губернии и управляющим Министерством внутренних дел Южно-Российского правительства, поэтому попал в "черный список" большевиков, ему угрожал расстрел.

В 1921 году она снова вернулась в Москву и женилась на сыне одного из богатейших московских дореволюционных промышленников, Владимире Мамонтове.

В условиях НЭПа вновь открыла салон для художников, а также модельное ателье по пошиву одежды и шляпок, антикварный магазин и школу вышивания. Впрочем, вскоре советские власти национализировали школу.

Варвара Каринская и юная Лиз Тейлор (скриншот)

Бегство за границу

1924 – при поддержке наркома советского образования Луначарского Варвара вместе с детьми уехала за границу под видом организации выставки работ ее учеников в странах Европы. Под учащимися полотнами она вывезла уникальную коллекцию церковной вышивки XII-XIII вв., которую собирала долгие годы и которую советские власти пытались уничтожить.

К счастью Варвары, на таможнях в то время не было рентгена, а картины в рамах не просвечивали. Сверху она натянула вышивки по теме "Пролеткульта" и Советского государства. Фамильные бриллианты зашили в шляпу дочери, деньги - в подкладку пальто и книги, между страницами Карла Маркса и Фридриха Энгельса.

После нескольких лет в Берлине и Брюсселе она поселилась в Париже, где прожила 9 лет. Там украинка успела поработать с Сальвадором дальше, Марком Шагалом и другими художниками. Создавала костюмы для труппы "Балле рюс де Монте-Карло", костюмированные представления Жана Кокто и Луи Жуве и других известных балетных трупп.

Варвара Каринская в Лондоне (Википедия)

Новая жизнь в Нью-Йорке

В 1939 году она вместе с детьми начала новую жизнь. Каринская - в Нью-Йорке, где сменила свое имя на Барбару, ее дочь Ирина - в Париже, где вышла замуж и родила двоих детей, а сын пошел во французскую армию, когда началась Вторая Мировая война.

Владимир был в страшных боях, получил ранения, попал в плен, бежал из немецкого концлагеря, переехал в США, а затем поступил в американскую армию.

После Второй мировой войны вернулся Владимир Жмудский, сменив имя и фамилию на Лоуренса Владе, он всю организацию производства взял на себя. В 1946 году семья открыла собственное дело, и вскоре их ателье-магазин балетных костюмов Covent Garden стало весьма популярным в среде нью-йоркских театралов. Кстати, оно успешно работает до сих пор.

За следующие 30 лет она создала почти все костюмы для постановок основателя Школы американского балета Джорджа Баланчина. Также делала сценические костюмы для разных танцевальных коллективов, мюзиклов на Бродвее и фильмов в Голливуде. Баланчин дал украинцы прозвище - "Шекспир костюмов".

Варвара Каринская и Джордж Баланчин (Википедия)

Переворот в балетной моде

Каринская совершила переворот в балетной моде, создав балетную пачку. Танец требовал все большей свободы и пластики, поэтому дизайнер отошла от обручей и пачек вроде зонтов со спицами.

За свою жизнь она создала более 9000 костюмов, в ее платьях сверкали Марлен Дитрих, Ингрид Бергман, Джуди Гарленд, Вивьен Ли.

1948 удостоена высшей награды Американской киноакадемии - премии "Оскар", за дизайн костюмов для фильма "Жанна д'Арк". В 1952 году ее снова номинировали на "Оскар" - за костюмы к фильму-балету "Ганс Кристиан Андерсен".

Большой украинки не стало 18 октября 1983 года, она скончалась в Нью-Йорке в возрасте 97 лет. До последнего дня Каринская не расставалась с пяльцами для вышивания.

Ингрид Бергман в костюме Варвары Каринской (Википедия)