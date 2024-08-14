"Огонь Царей" подарит большую радость. Астролог рассказала о важном празднике, который изменит нашу жизнь

В среду, 14 августа, в зороастризме отмечают праздник Амертата и Огня Царей, который может изменить жизнь каждого человека к лучшему.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что символизирует этот праздник, а также дала рекомендации, как правильно провести среду.

Что означает Огонь Царей

Праздник Амертата и Огня Царей проходит тогда, когда Солнце входит в 23 градус Льва. В древности считалось, что Амертат символизирует бессмертие и бесконечность, патронирует любовь и растительный мир, защищает жизнь всего того, что должно родиться: людей, животных, растений. С ним также связывали преодоление смерти, страхов, развитие творческого начала.

"В зороастризме существует такое понятие как "хварна", что означает частицу божественной силы и мудрости, которая даруется для выполнения определенной миссии, предназначенной конкретному человеку. Она не только освобождает от рабства судьбы, но и возвышает над ограничением времени", - отметила Соловьева.

Обычно хварну изображают как светящийся нимб. По словам астролога, этот божественный огонь трансформирует как внутренний мир, так и внешний вид, и если человек получил этот дар, то у него на теле появляются определенные признаки.

Так вот, в этот же день отмечают торжество Огня Царей - главной хварны, которая дается для будущих великих дел. Обычно ее дарят свободным и творческим людям, лишенным тщеславия, не имеющим желания править другими.

"Власть и гигантскую ответственность эти избранники берут на себя лишь потому, что им даны силы нести этот груз. Но с властью или без нее они - творцы, которые сеют бессмертные всходы. Именно в этот день человек получает силу и высвобождает свою креативную энергию", - объяснила астролог.

Проведите 14 августа правильно (фото: freepik.com)

Также она назвала главные советы на этот день:

рекомендовано купание в любых водоемах, потому что вода в этот день "живая", она наполняет силой, будто вдыхает жизнь, дает творческий импульс;

еще можно купаться в солнечных лучах: считается, что в это время они оздоровляют и омолаживают;

обязательно нужно что-то создать своими руками: из глины и дерева делают животных, сопилки, колокольчики, выпекают фигурки из теста и едят их;

полезно очищать и оздоравливать организм, проводить ритуалы омоложения, делать косметологические маски и процедуры.

"Это праздник радости, любви и творчества, всего, что связано с достижением бессмертия, продлением жизни, алхимией духа. По традиции в этот день зажигают 19 огней", - подытожила Соловьева.