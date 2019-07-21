Хаос та біда: відомий волонтер жорстко висловився про вибори

Вибори до Верховної Ради 21 липня пройшли при невеликій явці виборців. Згідно з інформацією ЦВК станом на 20:55 - після закінчення голосування о 20:00 - вона склала 49,89% виходячи з отриманих даних тільки з 4 окружних комісій. Відомий волонтер і офіцер ЗСУ, заступник командира роти 95 ОДШБр Мирослав Гай дає несприятливий прогноз Україні після проведення парламентських виборів. На своїй сторінці у Facebook він висловив думку, що громадяни зняли з себе відповідальність за законодавчий орган нового складу.

У Центрвиборчкомі вже почали підрахунки голосів, а перші екзит-поли діляться результатами і називають 5 партій, які подолали 5%-й бар'єр і потрапляють в парламент: "Слуга народу" - 43,9%; "Опозиційна платформа – За життя" – 11,5%; "Європейська солідарність" - 8,9%; "Батьківщина" - 7,6%; "Голос" - 6,3%.

Гай пише, що на позачергових виборах явка стала невеликою не через літній період, коли багато людей відправляються у відпустку або відпочивають на курортах.

"Українці зняли з себе відповідальність за цю Раду. Тепер, коли почнеться хаос і біда, більшість скаже: я за них не голосував, я взагалі на вибори не прийшов", - написав він.

21 липня пройшли вибори до Верховної Ради (Фото: РБК-Україна)

Також офіцер нагадав про виклики та військову агресію проти нашої країни, через яку частина території України нині окупована.

"Нічого, Україна переживала і не таке, та завжди ставала міцнішою після чергового випробування, щоправда, і меншою", - йдеться у публікації.

Користувачі мережі жваво відреагували на пост Мирослава - у коментарях також звучать песимістичні прогнози.

Коли сильніша? Після голодоморів або воєн? Після репресій або спалених міст? Слабшала завжди. Потім довго і важко міцніла. Потім жиріли і забувала випробування, щоб знову було, що переживати і від чого міцнішати;

Українці зняли з себе відповідальність.. І що? А так українці дуже люблять брати на себе відповідальність;

Україна стала такою "сильнішою", що зараз 73% ватників хочуть жити з Росією, яка їх буквально вбиває. Всі ці біди поступово робили з України малоросію, це явно видно, і тепер буде ще гірше;

Частина людей завжди так кажуть. Ще є ті, хто каже, що результати все одно підтасують. А тут ще й літо...

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