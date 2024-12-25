Ханука 2024: что нельзя делать в этот день в соответствии с традициями

Сегодня, 25 декабря начинается Ханука - большой иудейский праздник, который длится более недели. Ханука также имеет названия "Праздник огней" и "Праздник восьми свечей".

Об истории Хануки, а также главных запретах и традициях праздника, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Сколько празднуют Хануку

Хануку отмечают в течение восьми дней. Это символизирует чудо праздника - несмотря на то, что оливкового масла в лампаде было мало, ламбада горела в течение восьми дней.

Дата празднования Хануки начинается 25 числа месяца Кислева, связанного с лунным календарем. В 2024 году празднование Хануки начинается в среду 25 декабря, вечером, а заканчивается в вечер четверга 2 января.

Какова история праздника

Ханука означает победу света над тьмой, а именно восстановление Иерусалимского храма. Во II веке до нашей эры иудейский народ мог свободно исповедовать религию после одержания победы над греческо-сирийскими войсками и восстановления Второго храма в Иерусалиме.

Однако за 175 лет до нашей эры к власти пришел Антиох Эпифиан, который запретил религию, а все святыни, вместе с Менорой, выслал в Сирию. Иудеи начали борьбу, которая продолжалась в течение трех лет.

Когда повстанцы поднялись в оскверненный Иерусалимский храм, они обнаружили в помещении только один кувшин с ритуальным маслом для лампад. Жидкости хватило бы только на сутки, однако произошло чудо - огонь горел в течение восьми дней.

За это время иудеи смогли приготовить масло для лампад и очистить храм с помощью свечей. В честь этого каждый год отмечают Хануку, которая звучит подобно слову "очищение" на иврите.

Главные традиции праздника

Зажигание свечей ханукии

Вспоминая древние события, на Хануку зажигают свечи в специальном подсвечнике, ханукии, в течение восьми дней. Количество свечей соответствует дню праздника - в первый день зажигают одну свечу, на следующий - две, а в восьмой - восемь.

Ханукальные свечи устанавливаются справа налево, а зажигаются наоборот. Кроме этого, зажечь свечи надо до захода солнца, используя для этого девятую, дополнительную, свечу из ханукии.

Считается, что пламя должно прогореть минимум 30 минут после наступления темноты. Также, за полчаса до зажигания свечей нельзя употреблять какие-либо продукты в пищу. Первую свечу могут зажигать мальчики возрастом от 9 лет или глава семьи.

Как зажигают свечи на Хануку (фото: Freepik)

Особые молитвы

Во время праздника в течение восьми дней читают молитву в благодарность. А также поют песни, в которых прославляется чудо света.

Подарки и развлечения

На Хануку принято дарить детям мелкие деньги (ханука гельт), а также дарить малышам игрушки, угощать их сладостями. Часто играют в ханукальный волчок (дредель) - надпись на котором напоминает о чуде праздника.

Приготовление традиционных блюд

Строгие диеты и пост на Хануку отсутствуют. Более того, в этот период часто устраиваются семейные застолья. Впрочем, самые распространенные блюда для празднования - суфганийот (пончики с тыквенным пюре), латкес (картофельные блинчики) и блюда в масле.

Суфганийот - пончик с начинкой к Хануке (фото: Freepik)

Что нельзя делать на Хануку

Свет от ханукии нельзя использовать для чтения, работы или в других бытовых целей - это неуважение к празднику.

Женщинам запрещено работать в Хануку. Это считается символом благодарности за чудеса Хануки. Ведь во времена греческого господства женщины подверглись издевательствам.

Также во время празднования Хануки не следует оплакивать умерших. Этот период посвящен семье, живым родственникам и друзьям.