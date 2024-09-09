Хамайко призналась, как реагировала на неоднозначные предложения от состоятельных мужчин

Детали

Хамайко отметила, что неоднозначные предложения от мужчин даже не рассматривала, поскольку они были ей неинтересны.

"Мне такие предложения были неинтересны. Их было много, но на самом деле не интересно было. Я могла ехать в маршрутке домой и мне звонил кто-нибудь с приглашением на свидание. А я думала: "Такприкольно, вообще меня этот человек не интересует", - сказала она .

Более того, Валентина говорит, что еще тогда не рассматривала для себя встречи с мужчинами, которые говорили на русском. Она объяснила, почему имела такое отношение.

"Мне не интересны были русскоязычные мужчины. То есть если ко мне обращались по-русски, мне было неинтересно. Я знала, что я с этим человеком ничего общего не имею. Зачем мне с ним куда-то идти навстречу? У меня была украиноязычная семья", - отметила женщина.

скриншоты с интервью

"Встретиться, чтобы потусить - у меня не было на это времени никогда. Я не девочка, которая про потусить в кафе. Я прекрасно понимала, что если я готова с кем-то общаться, то это должен быть тот человек, которому я буду готова отдать свое время, и с которым мне будет интересно. Если мне уже в телефонном разговоре не интересен этот человек, то зачем мне на него тратить дальше время? Несмотря на то, состоятельный мужчина или небогатый", - также прокомментировала она тему свиданий и встреч в прошлом.

В завершение звезда "1+1" сказала, что подобных историй в ее жизни было много. Однако все отношения, которые у нее были, имели только серьезные намерения.

"Много таких историй было. У меня не было отношений, которые начинались и заканчивались. У меня был парень, с которым мы встречались, потом был мой муж, и дальше был Андрей", - подчеркнула она.

Хамайко с мужем и детьми (Фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

К слову, Валентина Хамайко после развода с первым мужем начала отношения с предпринимателем, ныне военнослужащим Андреем Онистратом. Вместе они воспитывают четырех детей: Соломию, Михаила, Мирославу и Андрея.