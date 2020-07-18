Хакери атакували власників смартфонів: будьте обережні

Не так давно хакери виконали комплекс дій, спрямованих на пошук вразливостей в цифрових системах та знайшли "слабке місце" в пристроях швидкої зарядки гаджетів. Про це інформує видання cnTechPost.

Вразливість отримала назву BadPower, оскільки вона дозволяє віддалено виводити смартфони з ладу та навіть призводить до їх займання, що звучить досить серйозно.

Пристрій можна зламати не тільки при безпосередньому доступі до нього, але й віддалено, через підключений гаджет. Останній спосіб використовується значно частіше і цей момент важливо враховувати.

При цьому, для хакерів не має значення, яка технологія швидкої зарядки використовується в пристрої, адже для того, щоб успішно скористатися уразливістю, досить з'ясувати, чи дозволено перезапис коду на чіпі адаптера живлення через USB-порт.

За словами фахівців, близько 60% контролерів, які застосовуються в швидких зарядних пристроях, дозволяють вільно оновити код через USB-порт. Про результати дослідження вже повідомили відповідним організаціям.

На даний момент виробники електроніки зобов'язані прийняти заходи по боротьбі з BadPower. У більшості випадків для усунення вразливості буде достатньо оновити прошивку зарядного пристрою.

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