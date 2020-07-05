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Хабіб Нурмагомедов вперше відреагував на смерть батька: усі подробиці

STYLERПерсони    05.07.2020 - 09:20
Хабіб Нурмагомедов вперше відреагував на смерть батька: усі подробиці
Хабіб Нурмагомедов про смерть батька (фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov)

Батько Нурмагомедова помер 3 липня

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов пережив важку втрату. 3 липня батько бійця тренер Абдулманап Нурмагомедов помер у Москві. Відповідна публікація розміщена у соцмережі Instagram.

Все почалося в квітні. Тоді батька Нурмагомедова госпіталізували з підозрою на пневмонію в лікарню Махачкали. У червні чоловік перебував у тяжкому стані в реанімації, за ним спостерігали лікарі. В кінцевому підсумку ослаблений організм не зміг побороти вірус і батько помер.

Під час похорону батька боєць поспілкувався з головою Чеченської Республіки Рамзаном Кадировим. Спортсмен подякував політика за допомогу і зазначив, що народи Дагестану і Чечні зробили все можливе для порятунку Абдулманапа Нурмагомедова.

"Від усього... Ми вам дякуємо, спасибі вам велике. Все, що було в наших силах, ми зробили.... А це теж важливо пам'ятати, знати. Нехай це буде вчинком, який об'єднає наші народи", - сказав Нурмагомедов.

Мережа болісно відреагувала на втрату. Спортсмен Олег Тактаров прокоментував ситуацію у соцмережі Instagram: "Пішла дуже хороша людина. Тренер і вчитель. Ти відбувся в цьому житті. Всі ми колись повернемося до Творця".

Російський боєць UFC Олександр Волков також відреагував на подію. "Абдулманап Магомедович Нурмагомедов був наставником для всіх нас. Глибокі співчуття родині та близьким. Світла пам'ять", - написав він.

Нагадаємо, що Макгрегор втретє оголосив про завершення кар'єри.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новини України Олександр Усик
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