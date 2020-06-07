Макгрегор втретє оголосив про завершення кар'єри

Фото: Конор Макгрегор (instagram.com/thenotoriousmma)

Макгрегор провів 26 поєдинків під егідою UFC

Боєць змішаних єдиноборств ірландець Конор Макгрегор оголосив про завершення професійної кар'єри. До цього він вже двічі завершував професійні виступи, проте кожен раз відновлював свою кар'єру.

Про це Макгрегор написав на своїй сторінці в Twitter.

Зараз Макгрегору 31 рік. Через місяць їй виповниться 32. До цього він повідомляв про завершення кар'єри в 2016 і 2019 роках.

"Привіт, хлопці, я вирішив піти з бою. Спасибі всім за дивні спогади. Яка поїздка це була", - написав Макгрегор.

Зазначимо, Макгрегор виступав під егідою UFC з 2008 року. На професійному рингу він провів 26 поєдинків (22 перемоги і 4 поразки). Також в 2017 році він провів єдиний професійний боксерський поєдинок з американцем Флойдом Мейвезером, поступившись йому нокаутом.

За свою кар'єру в UFC Макгрегор володів чемпіонськими поясами в легкій і напівлегкій вагових категоріях. Останній чемпіонський титул він втратив у бою з росіянином Хабібом Нурмагомедовым в жовтні 2018 року. Останній бій в кар'єрі бійця відбувся 18 січня 2020 року, в якому ірландець переміг технічним нокаутом американця Дональда Серроне.

Раніше РБК-Україна писало, що наприкінці лютого спортивну кар'єру завершила колишня перша ракетка світу, тенісистка Марія Шарапова.

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Автор: Игорь Литвиненко