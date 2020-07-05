Хабиб Нурмагомедов впервые отреагировал на смерть отца: все подробности

Хабиб Нурмагомедов о смерти отца (фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov)

Отец Нурмагомедова умер 3 июля

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пережил тяжелую утрату. 3 июля отец бойца тренер Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве. Соответствующая публикация размещена в соцсети Instagram.

Все началось в апреле. Тогда отца Нурмагомедова госпитализировали с подозрением на пневмонию в больницу Махачкалы. В июне мужчина находился в тяжелом состоянии в реанимации, за ним наблюдали врачи. В конечном итоге ослабленный организм не смог побороть вирус и отец умер.

Во время похорон отца боец пообщался с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Спортсмен поблагодарил политика за помощь и отметил, что народы Дагестана и Чечни сделали все возможное ради спасения Абдулманапа Нурмагомедова.

"От всего… Мы вас благодарим, спасибо вам большое. Все, что было в наших силах, мы сделали.… А это тоже важно помнить, знать. Пусть это будет поступком, который объединит наши народы", - сказал Нурмагомедов.

Сеть болезненно отреагировала на утрату. Спортсмен Олег Тактаров прокомментировал ситуацию в соцсети Instagram: "Ушел очень хороший человек. Тренер и учитель. Ты состоялся в этой жизни. Все мы когда-то вернемся к Создателю".

Российский боец UFC Александр Волков также отреагировал на произошедшее. "Абдулманап Магомедович Нурмагомедов был наставником для всех нас. Глубокие соболезнования семье и близким. Светлая память", - написал он.

Напомним, что Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры.

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Автор: Дарья Русина