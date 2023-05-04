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Гужеры с сыром за считанные минуты: раз, два и готово!

Как приготовить гужеры с сыром (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Гужеры - это такие маленькие булочки с сыром, которые подают на стол к основным блюдам во Франции. Готовятся они очень быстро и легко, а ингредиентов нужно совсем немного.

Как приготовить гужеры с сыром, рассказали на YouTube-канале "Кухня як релакс"

Что вам понадобится:

  • Вода - 110 мл
  • Масло - 80 г
  • Сахар - 5 г
  • Соль - 5 г
  • Белый перец - 3 г
  • Мука пшеничная - 80 г
  • Яйца - 2 шт.
  • Твердый сыр - 60 г

Как приготовить гужеры с сыром

Наливаем в кастрюлю теплую воду, добавляем соль, сахар, белый перец. Потом добавляем слегка размягченное сливочное масло, порезанное кусочками. Все хорошо перемешиваем и доводим на огне до полного растворения.

Снимаем кастрюлю с огня и постепенно добавляем муку. Размешиваем, чтобы не было комочков. Потом снова ставим на огонь и завариваем до тех пор, пока тесто не будет отставать от стенок.

Перекладываем тесто в миску и даем ему остыть. Потом вбиваем яйцо и хорошо вымешиваем. Следим за густотой теста. Хорошо вымешиваем и вбиваем еще одно яйцо. Снова перемешиваем. Потом добавляем натертый сыр.

Готовое тесто выливаем в рукав и выкладываем небольшие шарики на противень, на расстоянии друг от друга. Противень застилаем пергаментной бумагой, можно немного смазать маслом. Сверху посыпаем булочки сыром.

Выпекаем булочки в духовке, разогретой до 200 градусов - 20 минут.

Кстати, булочки можно разрезать и положить любую начинку - как сладкую, так и соленую.

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