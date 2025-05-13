Мощно и эмоционально: Ziferblat поразили выступлением в первом полуфинале "Евровидения-2025"

Как выступили Ziferblat и каким был номер группы

Номер сделан в стилистике 70-х. Кроме того, зрителей поражали спецэффектами, светомузыкой и пиротехническими эффектами.

Со сцены прозвучало мощное музыкальное послание, которое многие уже назвали "музыкальным манифестом несокрушимости".

Группа Ziferblat выступили на "Евровидении" (скриншоты)

Хотя результаты голосования станут известны только после завершения полуфинала, реакция зала и пользователей в соцсетях дает основания считать, что Украина имеет все шансы попасть в финал конкурса, который состоится 17 мая.

Зрители отмечают не только вокал и музыкальное оформление, но и продуманную сценографию выступления, создавшую эмоциональную и одновременно символическую атмосферу.

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О чем песня "Bird of Pray"

Украинская группа приехала на конкурс с песней "Bird of Pray", которая имеет глубокий смысл.

Эта композиция, как признавались сами участники коллектива, прежде всего о свободе, цикле жизни и надежде на счастливое будущее. Это песня-рефлексия, название которой буквально можно перевести как "Птица молитвы" или "Молитвенная птица".



Ziferblat выступили на "Евровидении" в Швеции (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Что означают костюмы участников Ziferblat

Костюмы украинской группы создал дизайнер и основатель бренда Frolov Иван Фролов.

Они имеют особые элементы - это пояса с металлическими вставками и кристаллами Swarovski. Также на костюмах вышиты мальвы - символические для Украины цветы.

"Розовые мальвы, декорированные кристаллами Swarovski, непоколебимые зеркальные сердца, "дышащие" корсеты, украшения в коллаборации с брендом SOVA - каждая деталь продумана до мелочей, чтобы звучать в унисон с песней. Это о памяти, силе, нежности и голосе Украины, который видит мир", - отметил дизайнер.

Яркие цвета костюмов были выбраны специально, чтобы каждый участник группы выделялся. Кроме того, на костюмах Ziferblat и бэк-вокалисток есть общий элемент, который важен и для самого бренда - сердце.



Костюмы группы Ziferblat на Евровидении-2025 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Что известно о Ziferblat

Ziferblat - украинская музыкальная группа, в ее составе братья-близнецы Даниил Лещинский (солист) и Валентин Лещинский (гитарист), а также Федор Ходаков (барабанщик).

В 2012 году братья-близнецы основали свой первый коллектив Runnin' Blue, а уже в 2015 году появилось название Ziferblat.

В 2017 году группа выпустила свой дебютный альбом "Киносеанс", а в 2019-м выступила на сцене талант-шоу "Х-Фактор", исполнив песню "Ночью". Тогда же к команде присоединился Федор Ходаков.

В 2022 году группа презентовали музыкальное видео на песню "Земля", которое было хорошо воспринято публикой.

В октябре того же года стало известно, что группа попала в лонг-лист Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2023", но в десятку первых не попала.

В апреле 2023 года они представили альбом "Превращение", включающий 13 треков, а в сентябре стали победителями премии Muzvar Awards в номинации "Лучшие новые имена альтернативной музыки".

В 2024 году Ziferblat удалось выйти в финал Нацотбора на "Евровидение", где они исполнили композицию "Place I Call Home". Группа заняла второе место, получив 11 баллов от жюри и 8 баллов от зрителей.

В 2025 году музыканты наконец пробились на "Евровидение", выиграв Национальный отбор.



Ziferblat (фото: instagram.com/ziferblat_band)