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Гуманітарна допомога Ахметова охопила 2,5 млн українців

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Неділя 22 травня 2022 18:29
Гуманітарна допомога Ахметова охопила 2,5 млн українців Фото: гуманітарна допомога Ахметова охопила 2,5 млн українців (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Війна змінила життя усіх українців, але особливо у скрутному становищі опинилися літні люди і всі, хто складає категорію "вразливих" верств населення.

Допомагає літнім людям не лише держава, а й великі компанії, благодійні фонди.

Так, з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 мільйони українців.

Понад 1 мільйону з них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб.

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Гуманітарна допомога
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