Гуляє сам по собі: у Чорнобилі показали пухнастого хижака (фото)

"Є такий хижак на заповідних територіях – єнот уссурійський (єнотовидний собака) – з сімейства псових і родич лисиці. Але він - окремий вид і гуляє сам по собі...", - підписали кадр зі звіром.

У Чорнобилі показали єнотовидного собаку (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Що відомо про цього хижака

Зовнішнім виглядом він нагадує невеликого дуже волохатого пса. Довжина голови і тіла від 500 до 680 мм, довжина хвоста від 130 до 250 мм.Вага 4-6 кг, але перед сплячкою 6-10 кг. Взимку шерсть довга і густа з щільним підшерстям і грубими покривними волосками до 120 мм в довжину. Забарвлення хутра земно-коричневе або буро-сіре з чорними покривними волосками. Хвіст темніший, ніж тулуб. Літнє хутро яскравіше, червонувато-солом'яного кольору.

Єноти часто виявляються хворими на сказ. За одним з оглядів сказу у диких тварин в Україні, у єнотів найвища серед усіх хижих і всіх диких тварин частка хворих (до 40%).

Оскільки вид належить до родини собачих, у науковій літературі його традиційно називають єнотовидним або єнотовидним собакою, тоді як назву "єнот" стосовно цієї тварини почали застосовувати в українській мові нещодавно.