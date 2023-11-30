GTA: The Trilogy - The Definitive Edition выйдет бесплатно на iOS и Android. Но не для всех

Rockstar Games выпустит Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition на смартфонах. Переиздания культовых GTA III, Vice City и San Andreas будут доступны в подписке Netflix.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский еженедельник, освещающий события в мире шоу-бизнеса Variety.
Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition планируется выпустить 14 декабря 2023 года, и игры будут доступны исключительно на сервисе Netflix, где подписчики смогут наслаждаться ими без дополнительных затрат.
В комплект трилогии входят улучшенные версии GTA III, GTA: San Andreas и GTA: Vice City, адаптированные для управления мобильными устройствами. В настоящее время неясно, будет ли возможность использовать внешние контроллеры для более удобного геймплея.
Зарегистрироваться для получения доступа к играм сразу после выпуска можно. Эти ремастеры будут частью растущей коллекции игр на Netflix, включающей более 80 разнообразных тайтлов.
Инициатива Netflix по включению игр в свой подписной сервис направлена на привлечение новых пользователей и укрепление позиций компании в цифровой развлекательной индустрии.
Ожидается, что релиз трилогии GTA вызывает значительный интерес у фанатов серии и подписчиков Netflix. Предыдущие ремастера этой серии, выпущенные для ПК, столкнулись с критикой игроков из-за неудовлетворенности качеством проекта.
Напомним, что стали известны новые подробности игры и год выхода Grand Theft Auto VI.
А еще вы можете прочесть о том, в какие игры можно играть на Smart TV.