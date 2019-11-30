Брудний та обдертий хлів: Укрзалізниця влипла в новий скандал

30 листопада у соцмережі розгорівся скандал стосовно обслуговування УЗ. У соціальній мережі Facebook Володимир Денисенко опублікував кілька неприємних фактів про поїзди "Інтерсіті+".

За словами користувача, вай-фай не працює з моменту запуску поїзда навіть у першому класі, а реклама завішана по всьому поїзду.

Укрзалізниця потрапила в гучний скандал (фото:facebook.com/vladimir.denisenko)

Є ще ряд проблем, на які звернув увагу Володимир Денисенко. За його словами, обслуговування не коштує тих грошей, які платять люди: