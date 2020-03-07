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Брудні руки стають джерелом важких хвороб: підчепити можна не тільки коронавірус

STYLERЖиття    07.03.2020 - 10:21
Брудні руки стають джерелом важких хвороб: підчепити можна не тільки коронавірус
Брудні руки можуть стати джерелами багатьох хвороб (Колаж РБК-Україна)

Епідеміологи розповіли, які хвороби поширюються через немиті руки

Основним джерелом поширення багатьох хвороб медики називають недотримання елементарних правил гігієни, а точніше – брудні руки. Як показало нове дослідження в США, 80% інфекцій передаються саме через немиті руки. Найстрашніші захворювання – це коронавірус, гепатит A, грип та кишкові захворювання.

Медики відзначають, що руки необхідно не тільки ретельно мити з милом, але й обробляти антисептиком. Руками людина щодня торкається сотні предметів і найбільш забрудненими поверхнями вважаються вимикачі світла, дверні ручки, мобільні телефони та комп'ютерна клавіатура. Також джерелами бактерій є поручні в транспорті, гроші, столи в кафе та офісах.

Брудними руками люди протягом дня десятки разів доторкаються до обличчя, де знаходяться слизові оболонки носа і рота, а також очі, в які може потрапити інфекція, пише ТСН.

"Гепатит A, кишкові захворювання, Сальмонельоз, Черевний тиф, грип, коронавірус може передаватися через руки. Майже всі інфекції передаються через руки", - пояснила лікар-епідеміолог Ганна Мочан.

Вона пояснила, що використання тільки одного антисептика не дає гарантії чистоти рук. Для того, щоб на руки потрапила достатня кількість антисептика, потрібно зробити не менше 28 пшиків (3 грами), а у звичайному житті так рідко, хто робить. Крім того, лікар пояснив, що самий ефективний антисептик – це той, який містить не менше 60% спирту.

Звичайні антибактеріальні серветки абсолютно не допомагають від бактерій і найефективнішим способом вважається миття рук водою з милом. Мити руки потрібно обов'язково після приходу з вулиці, після відвідування туалету і перед їдою.

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