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Грязные руки становятся источником тяжелых болезней: подцепить можно не только коронавирус

STYLERЖизнь    07.03.2020 - 10:21
Грязные руки становятся источником тяжелых болезней: подцепить можно не только коронавирус
Грязные руки могут стать источниками многих болезней (Коллаж РБК-Украина)

Эпидемиологи рассказали, какие заболевания распространяются через немытые руки

Основным источником распространения многих болезней медики называют несоблюдение элементарных правил гигиены, а точнее – грязные руки. Как показало новое исследование в США, 80% инфекций передаются именно через немытые руки. Самые страшные заболевания – это коронавирус, гепатит А, грипп и кишечные заболевания.

Медики отмечают, что руки необходимо не только тщательно мыть с мылом, но и обрабатывать антисептиком. Руками человек ежедневно касается сотни предметов и самыми загрязненными поверхностями считаются выключатели света, дверные ручки, мобильные телефоны и компьютерная клавиатура. Также источниками бактерий являются поручни в транспорте, деньги, столы в кафе и офисах.

Грязными руками люди в течение дня десятки раз дотрагиваются до лица, где находятся слизистые оболочки носа и рта, а также глаза, в которые может попасть инфекция, пишет ТСН.

"Гепатит А, кишечные заболевания, Сальмонеллез, Брюшной тиф, грипп, коронавирус может передаваться через руки. Почти все инфекции передаются через руки", - объяснила врач-эпидемиолог Анна Мочан.

Она объяснила, что использование только одного антисептика не дает гарантии чистоты рук. Для того, чтобы на руки попало достаточное количество антисептика, нужно сделать не менее 28 пшиков (3 грамма), а в обычной жизни так редко, кто делает. Кроме того, врач объяснил, что самый эффективный антисептик – это тот, который содержит не менее 60% спирта.

Обычные антибактериальные салфетки совершенно не помогают от бактерий и самым эффективным способом считается мытье рук водой и мылом. Мыть руки нужно обязательно после прихода с улицы, после посещения туалета и перед едой.

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