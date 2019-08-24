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Гряде кінець світу: у NASA надали шокуючі факти

STYLERЖиття    24.08.2019 - 13:47
Гряде кінець світу: у NASA надали шокуючі факти
Вчені повідомили про наближення небезпечного астероїда (фото: pixabay.com)

Вчені повідомили про наближення небезпечного астероїда

Астероїд, який перевершує за своїми розмірами Велику піраміду Гізи, наблизиться в кінці серпня до Землі. До такого висновку прийшли вчені, передає NASA.

Діаметр астероїда під назвою OU1 становить 160 метрів, що на 20 метрів більше, ніж сама відома єгипетська піраміда. 28 серпня він опиниться в 40 разів ближче до Землі, ніж Венера. Астероїд розминеться з нашою планетою на відстані близько мільйона кілометрів.

Уфологи наважилися припустити, що небесне тіло є інопланетним військовим кораблем, оскільки космічне тіло не просто летить у просторі, а рухається з точно продуманою траєкторією, наче їм хтось керує. Вчені стверджують, що подібне зіткнення призведе до апокаліпсису.

Гряде кінець світу: у NASA надали шокуючі фактиАстероїд наближається до Землі (фото: pixabay.com)

До речі, український вчений Едуард Кузнєцов не заперечує існування інопланетян. Проте в їх плани навряд чи буде входити захоплення нашої планети.

Ми писали, що американські вчені з Національної лабораторії Оук Рідж (штат Теннессі) сподіваються відкрити портал у паралельний вимір, який повторює наш світ.

А також повідомляли, що чотири величезних астероїда, які несуть реальну загрозу Землі через потенційне зіткнення, невблаганно наближаються до планети.

Нагадаємо, нещодавно вчені виявили у Всесвіті дві супермасивні чорні діри, які можуть зіткнутися, що може призвести до непоправних наслідків.

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