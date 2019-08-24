Грядет конец света: в NASA предоставили шокирующие факты

Ученые сообщили о приближении опасного астероида (фото: pixabay.com)

Ученые сообщили о приближении опасного астероида

Астероид, который превосходит по своим размерам Великую пирамиду Гизы, приблизится в конце августа к Земле. К такому умозаключению пришли ученые, передает NASA.

Диаметр астероида под названием OU1 составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида. 28 августа он окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Астероид разминется с нашей планетой на расстоянии около миллиона километров.

Уфологи осмелились предположить, что небесное тело является инопланетным военным кораблем, поскольку космическое тело не просто летит в пространстве, а движется по точно продуманной траектории, будто им кто-то управляет. Ученые утверждают, что подобное столкновение приведет к апокалипсису.

Астероид приближается к Земле (фото: pixabay.com)

К слову, украинский ученый Эдуард Кузнецов не отрицает существование инопланетян. Однако в их планы вряд ли будет входить захват нашей планеты.

Мы писали, что американские ученые из Национальной лаборатории Оук Ридж (штат Теннесси) надеются открыть портал в параллельное измерение, повторяющее наш мир.

А также сообщали, что четыре огромных астероида, которые несут реальную угрозу Земле из-за потенциального столкновения, неумолимо приближаются к планете.

Напомним, недавно ученые обнаружили во Вселенной две супермассивные черные дыры, которые могут столкнуться, что может привести к непоправимым последствиям.