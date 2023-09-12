В Грузии установили памятник украинскому военному, погибшему за слова "Слава Украине!"

Где установили памятник

По словам Овчаренко, памятник Герою Украины Александру Мациевскому установили на территории частной клиники грузинского врача Акаки Цилосани в Тбилиси.

"Снайпер 163 батальона Александр Мациевский стал символом нашего сопротивления в этой войне с варварами с северных болот. Человек, полностью понимая последствия, плюнул в смерть с российским лицом. Эта скульптура выше всех, так как имеет для нас гораздо более символический капитал. Народы Украины и Грузии едины в своей непобедимости и в решительном стремлении отстоять свою волю и свободу. Слава Украине!" - сказано в сообщении.

Памятник Герою Украины Александру Мациевскому поставили в Тбилиси (фото: facebook.com/julya.ovcharenko)

История Александра Мациевского

6 марта 2023 года в сети появилось видео, на котором российские солдаты расстреляли украинского военнослужащего за слова "Слава Украине!". Видео вызвало острую реакцию украинцев и по социальным сетям прокатился флешмоб.

Позже стало известно, что героя зовут Александр Мациевский. Он был воином 163-го батальона 119 отдельной бригады ТрО. 30 декабря 2022 года он попал в плен к оккупантам в районе Соледара.

Его тело вернули в Украину в рамках обмена незадолго до появления видео и Мациевского похоронили в родном городе Нежин. Родные не знали ни, что он был в плену, ни, что он был расстрелян. Позже анализ ДНК подтвердил, что именно его россияне казнили за слова "Слава Украине!"

Мациевский родился и вырос в Молдавии, несколько лет работал и жил в России. В 2008 году он вернулся в родной город своей матери - Нежин. Вместе с ней он поселился в небольшом доме на окраине. А после полномасштабного вторжения России в нашу страну, он ушел добровольцем на фронт.

Побратимы говорили, что Мациевский был отличным электриком, упрямым и заядлым курильщиком. Он заявлял, что оккупанты его никогда не возьмут в плен. Россияне заставили его выкопать себе могилу и на видео видно, что он стоит перед ними безоружный. Его последними словами перед расстрелом были - "Слава Украине!"

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Мациевскому звание Героя Украины, а позже вручил матери Александра орден "Золотая Звезда".