У Грузії встановили пам'ятник українському військовому, який загинув за слова "Слава Україні!"

Де встановили пам'ятник

За словами Овчаренко, пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському встановили на території приватної клініки грузинського лікаря Акакі Цілосані у Тбілісі.

"Снайпер 163 батальйону Олександр Мацієвський став символом нашого опору в цій війні з варварами з північних боліт. Людина, повністю розуміючи наслідки, плюнула в смерть з російським обличчям. Народи України та Грузії єдині у своїй непереможності та у рішучому прагненні відстояти свою волю та свободу. Слава Україні!" - сказано у повідомленні.

Пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському поставили у Тбілісі (фото: facebook.com/julya.ovcharenko)

Історія Олександра Мацієвського

6 березня 2023 року у мережі з'явилося відео, на якому російські солдати розстріляли українського військовослужбовця за слова "Слава Україні!". Відео викликало гостру реакцію українців і соціальними мережами прокотився флешмоб.

Пізніше стало відомо, що героя звуть Олександр Мацієвський. Він був воїном 163 батальйону 119 окремої бригади ТрО. 30 грудня 2022 року він потрапив у полон до окупантів у районі Соледара.

Його тіло повернули до України в рамках обміну незадовго до появи відео й Мацієвського поховали у рідному місті Ніжин. Рідні не знали ні, що він був у полоні, ні, що його розстріляли. Пізніше аналіз ДНК підтвердив, що саме його росіяни стратили за слова "Слава Україні!"

Мацієвський народився і виріс у Молдавії, кілька років працював і жив у Росії. У 2008 році він повернувся до рідного міста своєї матері - Ніжина. Разом із нею він оселився у невеликому будинку на околиці. А після повномасштабного вторгнення Росії до нашої країни він пішов добровольцем на фронт.

Побратими казали, що Мацієвський був чудовим електриком, упертим і затятим курцем. Він заявляв, що його окупанти ніколи не візьмуть у полон. Росіяни змусили його викопати собі могилу і на відео видно, що він стоїть перед ними беззбройний. Його останніми словами перед розстрілом були - "Слава Україні!"

Президент України Володимир Зеленський надав Мацієвському звання Героя України, а пізніше вручив матері Олександра орден "Золота Зірка".