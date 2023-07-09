Со времен Шевченко или Бандеры: когда и как появился лозунг "Слава Україні"

Лозунг "Слава Україні! Героям слава" стал уже национальным приветствием украинцев. Сегодня миллионы граждан - от школьника до президента - ежедневно его употребляют в повседневной жизни. Однако немногие знают, когда появилась эта фраза и какой путь она прошла до того, чтобы стать главным патриотическим лозунгом украинцев.

Об истории этой фразы рассказали на странице Teachme Instagram .

Когда появился лозунг "Слава Україні"

Многие ассоциируют лозунг "Слава Україні" с ОУН и УПА, но активно использовать его начали значительно раньше. Наиболее раннее упоминание этой фразы связано со стихотворением Тараса Шевченко "До Основ'яненка" (но не в форме приветствия).

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине...

От де, люде, наша слава

Слава України!

Где впервые прозвучала фраза

Фразу "Слава Україні" и ответ "По всій землі слава" начали использовать харьковские студенты в конце ХІХ ст. В это время она начала распространяться для приветствия.

В 1900 году возникла РУП - первая революционная политическая партия Приднепровской Украины. Именно с ней связано первое известное упоминание о лозунге. Ее члены приветствовали друг друга фразой "Слава Україні", а в ответ слышали "По всій землі слава". Оказывается, именно с помощью такого лозунга распознавали тех, кто работал тогда во благо украинского дела.

Особое распространение лозунг "Слава Україні" получил в период национально-освободительной борьбы 1917-1921 годов.

В 1917 году в Киеве вспыхнула революция. На митингах в разных регионах на лозунг "Хай живе автономія України" уже тогда можно было услышать "Слава! Слава Україні".

Фразу, которую мы знаем все сегодня, придумали во второй половине 20-х годов ХХ ст. в "Легії українських націоналістів". Потом это приветствие стали использовать в ОУН (б). В 1941 году оуновцы впервые его утвердили официально.

"Кстати, в сборнике трудов Степана Бандеры нет той популярной в интернете цитаты: "І прийде час, коли один скаже: "Слава Україні", а мільйони відповідатимуть "Героям слава", - отмечает историк Юрий Юзич.

После подавления вооруженного сопротивления ОУН-УПА лозунг был на долгие годы запрещен в СССР.

Открытки ОУН и УПА с лозунгом "Слава Україні" (фото: chas.news)

Когда возродился лозунг

Лозунг возродился в конце 80-х в - начале 90-х годов во время борьбы за независимость Украины. Он стал популярным среди студентов, творческой и культурной интеллигенции.

В частности, "Слава Украине! Героям слава" было одним из главных приветствий во время Революции на граните. Тогда украинская молодежь устроила мирный протест в центре Киева, требуя перемен для Украины в преддверии распада СССР.

Как появились дополнения "Слава нації, смерть ворогам" та "Україна понад усе"

Такие дополнения появились на митингах и демонстрациях в конце 80-х - в начале 90-х годов в Галичине, Закарпатье и Киеве, куда съезжались граждане со всей Украины.

Сам лозунг "Слава нації, смерть ворогам", российские пропагандисты особенно любят приводить как доказательство украинского экстремизма, хотя в Советском союзе во время Второй мировой войны существовал лозунг "Смерть немецким оккупантам"

Роль лозунга сегодня

Когда в 1991 году Украина стала независимой лозунг вошел в обиход и прочно укрепился во время Оранжевой революции, Революции Достоинства и после начала войны на Донбассе. И уже окончательно укрепился после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

В 2018 году Верховная Рада утвердила лозунг "Слава Україні" - "Героям слава" как официальное приветствие в рядах ВСУ и Национальной полиции. В этом году же Министр обороны Полторак впервые в истории приветствовал участников парада ко Дню Независимости словами "Слава Україні".

Сегодня лозунг звучит с экранов телевизоров, в эфире радио и что самое интересное - не только украинских, а и мировых СМИ.

6 марта 2023 года этот лозунг облетел весь мир и миллионы произнесли "Героям слава" в ответ украинскому воину Александру Мациевскому, которого расстреляли россияне за слова "Слава Україні".

Плакат в честь воина Александра Мациевского (скриншот)

Сегодня "Слава Україні" - это сакральная фраза украинского народа, которая содержит более столетнюю историю борьбы, героизма и патриотизма.