Со времен Шевченко или Бандеры: когда и как появился лозунг "Слава Україні"
Лозунг "Слава Україні! Героям слава" стал уже национальным приветствием украинцев. Сегодня миллионы граждан - от школьника до президента - ежедневно его употребляют в повседневной жизни. Однако немногие знают, когда появилась эта фраза и какой путь она прошла до того, чтобы стать главным патриотическим лозунгом украинцев.
Об истории этой фразы рассказали на странице Teachme Instagram.
Когда появился лозунг "Слава Україні"
Многие ассоциируют лозунг "Слава Україні" с ОУН и УПА, но активно использовать его начали значительно раньше. Наиболее раннее упоминание этой фразы связано со стихотворением Тараса Шевченко "До Основ'яненка" (но не в форме приветствия).
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине...
От де, люде, наша слава
Слава України!
Где впервые прозвучала фраза
Фразу "Слава Україні" и ответ "По всій землі слава" начали использовать харьковские студенты в конце ХІХ ст. В это время она начала распространяться для приветствия.
В 1900 году возникла РУП - первая революционная политическая партия Приднепровской Украины. Именно с ней связано первое известное упоминание о лозунге. Ее члены приветствовали друг друга фразой "Слава Україні", а в ответ слышали "По всій землі слава". Оказывается, именно с помощью такого лозунга распознавали тех, кто работал тогда во благо украинского дела.
Особое распространение лозунг "Слава Україні" получил в период национально-освободительной борьбы 1917-1921 годов.
В 1917 году в Киеве вспыхнула революция. На митингах в разных регионах на лозунг "Хай живе автономія України" уже тогда можно было услышать "Слава! Слава Україні".
Фразу, которую мы знаем все сегодня, придумали во второй половине 20-х годов ХХ ст. в "Легії українських націоналістів". Потом это приветствие стали использовать в ОУН (б). В 1941 году оуновцы впервые его утвердили официально.
"Кстати, в сборнике трудов Степана Бандеры нет той популярной в интернете цитаты: "І прийде час, коли один скаже: "Слава Україні", а мільйони відповідатимуть "Героям слава", - отмечает историк Юрий Юзич.
После подавления вооруженного сопротивления ОУН-УПА лозунг был на долгие годы запрещен в СССР.
Открытки ОУН и УПА с лозунгом "Слава Україні" (фото: chas.news)
Когда возродился лозунг
Лозунг возродился в конце 80-х в - начале 90-х годов во время борьбы за независимость Украины. Он стал популярным среди студентов, творческой и культурной интеллигенции.
В частности, "Слава Украине! Героям слава" было одним из главных приветствий во время Революции на граните. Тогда украинская молодежь устроила мирный протест в центре Киева, требуя перемен для Украины в преддверии распада СССР.
Как появились дополнения "Слава нації, смерть ворогам" та "Україна понад усе"
Такие дополнения появились на митингах и демонстрациях в конце 80-х - в начале 90-х годов в Галичине, Закарпатье и Киеве, куда съезжались граждане со всей Украины.
Сам лозунг "Слава нації, смерть ворогам", российские пропагандисты особенно любят приводить как доказательство украинского экстремизма, хотя в Советском союзе во время Второй мировой войны существовал лозунг "Смерть немецким оккупантам"
Роль лозунга сегодня
Когда в 1991 году Украина стала независимой лозунг вошел в обиход и прочно укрепился во время Оранжевой революции, Революции Достоинства и после начала войны на Донбассе. И уже окончательно укрепился после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.
В 2018 году Верховная Рада утвердила лозунг "Слава Україні" - "Героям слава" как официальное приветствие в рядах ВСУ и Национальной полиции. В этом году же Министр обороны Полторак впервые в истории приветствовал участников парада ко Дню Независимости словами "Слава Україні".
Сегодня лозунг звучит с экранов телевизоров, в эфире радио и что самое интересное - не только украинских, а и мировых СМИ.
6 марта 2023 года этот лозунг облетел весь мир и миллионы произнесли "Героям слава" в ответ украинскому воину Александру Мациевскому, которого расстреляли россияне за слова "Слава Україні".
Плакат в честь воина Александра Мациевского (скриншот)
Сегодня "Слава Україні" - это сакральная фраза украинского народа, которая содержит более столетнюю историю борьбы, героизма и патриотизма.
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