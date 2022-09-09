У Грузії суд виправдав таксиста, який епічно провчив російських туристів

Йдеться про випадок ще в квітні, коли таксист під час їзди з пасажирами-іноземцями з Тбіліського аеропорту в готель у столиці слухав в машині українські пісні, що обурило росіян, і вони зажадали від водія вимкнути музику

"На цьому ґрунті між ними сталася суперечка. В результаті таксист попрямував у протилежному від міста напрямку, піднявся на Гомборський перевал, де і висадив росіян та поїхав", - йдеться в публікації.

фото: google.com/maps

Горе-мандрівники з РФ звинувачували таксиста у викраденні і стверджували, нібито той незаконно позбавив їх волі за національною ознакою.

За такі звинувачення чоловікові загрожував термін від 7 до 10 років в'язниці.

Проте, як розповів адвокат таксиста Амірана Бокучава Іраклій Чомахашвілі, його підзахисний виграв справу за підсумками засідання суду присяжних з рахунком 12:0.

Так, колегія присяжних постановила, що дії підсудного не підпадають під 3 частину статті 143 Кримінального кодексу Грузії (незаконне позбавлення волі відносно двох або більше осіб).

"Присяжні визнали, що відтворення української пісні для росіян і захист своїх національних інтересів не є злочином! Я хочу подякувати всім! Сьогодні ми від імені народу перемогли російський імперіалізм", - зазначив адвокат.