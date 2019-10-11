Вантаж 200: на Донбасі знищили чергового "призовника"

На Донбасі знищили чергового бойовика – російського найманця. Його звали Гліб Звєрєв і він був родом із Йошкар-Оли. Як повідомив на своїй сторінці в Twitter блогер Necro Mancer, "призовнику" було 27 років, і він був внесений в базу даних сайту "Миротворець".

Відомо, що Гліб Звєрєв приїхав на схід України ще в 2015 році і практично відразу почав брати участь у бойових діях – він відправився "визволяти" місто Вуглегорськ, брав участь у Дебальцевському котлі.

Скріншот (twitter.com/666_mancer)

Служив у терористичному угрупуванні під назвою "Військо Донське", яке діяло на території північної частини Донецької області, а також у кількох населених пунктах під Луганськом.

Скріншот (twitter.com/666_mancer)

Звєрєв неодноразово світився в різних інтерв'ю, де розповідав абсолютно фантастичні речі про армію України і дезінформував населення Донбасу.

Слідом за Звєрєвим був знищений ще один терорист – Нев'янцев Артем Олексійович з позивним "Халк". Він був родом з Єкатеринбурга і також був включений в базу даних сайту "Миротворець".

Скріншот (twitter.com/666_mancer)

Раніше ми повідомляли про те, що військові ВСУ знищили на Донбасі командира бойовиків Максима Верещагу з позивним "Малюк", який був внесений в базу сайту "Миротворець".