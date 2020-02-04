Сумний Кіану Рівз потрапив в український підручник за 10 клас (фотоказус)

Кіану Рівз потрапив в український підручник з всесвітньої історії для 10 класу. Автори книги випадково помістили знаменитий мем "Сумний Кіану", на ілюстрацію життя США після Першої світової війни.

Нагадаємо, у 2010 році актор сів на лавочку, щоб перекусити сендвічем. Там його застав папараці, що зробив знімок. Після чого фото стало мемом. На одній з фотожаб Кіану помістили на всесвітньовідомий знімок "Обід на хмарочосі" ("Lunch atop a Skyscraper") 1932 року, фотографа Чарльза Еббетса.

Кіану Рівз потрапив в український підручник (фото: twitter.com/jigsawdeaad)

На знімку 11 робочих сидять на величезній висоті на балці споруджуваного Рокфеллерівського центру в Нью-Йорку. Кіану виявився дванадцятим, але творці книги, взявши ілюстрацію з інтернету, не помітили підступу.

Автор підручника "Всесвітня історія" (10 клас) - кандидат історичних наук, директор Українського інституту вивчення Голокосту "Ткума" Ігор Щупак. Підручник має гриф Міністерства освіти та науки України.

Оригінал знімка "Обід на хмарочосі" (фото з відкритих джерел)

Першими на помилку автора підручника вказали в соцмережах: "В українському підручнику з всесвітньої історії випадково засунули фотожабу з Кіану Рівзом", - пишуть користувачі мережі.

Кіану Рівз потрапив в український підручник (електронна версія підручника)