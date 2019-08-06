Грудне вигодовування: у ВООЗ дали несподівані рекомендації для батьків

У ВООЗ розповіли, скільки потрібно годувати дитину грудьми (pixabay.com)

У ВООЗ розповіли, з якого віку дитина потребує додаткового прикорму

У всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що оптимальний період грудного вигодовування – від першої години життя до віку двох років. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я.

Як зазначають фахівці ВООЗ, грудне вигодовування в перші півроку життя дитини повинно бути без додаткових прикормів, а от після шести місяців – паралельним, разом з іншими продуктами харчування. Від народження малюки повинні знаходиться виключно на грудному молоці, так як це забезпечить їм кращий ріст, розвиток та здоров'я.

"Це означає, що з раціону дитини потрібно виключити будь-які інші продукти і навіть воду. Немовлятам у віці від шести місяців на додаток потрібно починати давати прикорм і ці годування повинні бути достатніми, щоб забезпечувати зростаючий організм дитини достатньою кількістю енергії, протеїнів і поживних мікроелементів", - вважають фахівці.

В перші півроку життя дитина потребує лише материнського молока(pixabay.com)

У ВООЗ наголосили, що грудне молоко на 80% складається з води, особливо те молоко, яке надходить в організм немовляти на початку годування, тому замість води мами просто можуть давати дитині груди. Грудне молоко малят захистить від інфекцій і забезпечить правильний ріст, а звичайна вода немовлятам не потрібна навіть в спекотному кліматі.

"Грудне молоко здатне дати дитині важливі антитіла, що захищають її від дитячих хвороб, наприклад, від діареї та пневмонії, від яких найчастіше помирають діти. Діти, які отримували грудне молоко від 6 до 24 місяців, у дорослому віці менш схильні до ризику розвитку діабету, серцево-судинних захворювань, астми та інших неінфекційних захворювань. Крім того, діти і підлітки, які в грудному віці отримували грудне молоко, рідше страждають від надмірної ваги або ожиріння у старшому віці", - резюмували у ВООЗ.

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