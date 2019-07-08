"Яка класна": Потап захопився образом дружини в ретро-стилі

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Чоловік першим прокоментував ефектне фото Насті Каменських

Настя Каменських не боїться експериментів з образами в різних стилях і з різних епох. На хвилі популярності моди 80-х Настя вирішила приміряти і такий ретро-образ.

Перед концертом в Одесі співачка опублікувала фото з автомобіля, на якому позувала в яскравій спортивній куртці з жовтими і рожевими вставками і пов'язці на голову, букви, якої були в колір основного наряду і склали слово Love. Волосся виконавиця зібрала у високу зачіску в бунтарському стилі епохи вісімдесятих і доповнила образ акцентом на руці — жовтим годинником.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Першим під фото відзначився чоловік артистки — репер та продюсер Потап, який написав кілька слів захоплення своєю дружиною.



Скріншот: Коментар Потапа до посту Насті Каменських instagram.com/kamenskux)

"Ой!!! Яка класна!!" - написав захоплений Потап.

Не стали відставати і інші шанувальники творчості Насті Каменських, розхваливши улюбленицю за яскравий експеримент.

Скріншот: Коментарі до посту Насті Каменських instagram.com/kamenskux)

Кожне фото гідно захоплення Вашої краси

Хай спорті герл

Класна

Крутишка

супер клас!!!

Боже...няшная яка! на цьому фото тобі наче 18

Настя ти з роками тільки крутіше

Образ вогонь

Квітчаста Настюха

Годинник кльовий

Нагадаємо, що Настя Каменських в бікіні поділилася секретами впевненості в собі. Апетитні фото в соцмережах співачка супроводила мотивуючими текстами.

А ще, Каменських захопила ідеальною фігурою на зйомках Х-фактора - виконавиця показала яскравий образ в мереживному топі.

Раніше, Настя Каменських зачарувала грайливим фото, показавши шикарне декольте.