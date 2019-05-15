Завтра в Україні потеплішає до +30

Иллюстрационое фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Як зазначає синоптик, завтра Україна та Іспанія будуть найтеплішими в Європі

Погода в Україні у четвер, 16 травня, буде теплою, проте в деяких областях очікуються дощі з грозами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталю Діденко у Facebook.

Як зазначає синоптик, завтра Україна та Іспанія будуть найтеплішими в Європі.

В східних областях і в південній частині України температура повітря буде досягати завтра +25 +29 градусів, а іноді навіть і +30 градусів. На решті території країни вдень очікується +20 +26 градусів, а на заході +17 +22 градуси.

Дощі з грозами пройдуть у західних областях країни, а також місцями у Вінницькій, Житомирській, Київській та Одеській областях.

У Києві завтра, 16 травня, можливий дощ з грозою, а температура повітря складе +23 +25 градусів.

"Вихідні у столиці - синоптична благодать, світити сонце, температура повітря з комфортними близько +20 градусів", - заявила синоптик.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що в найближчі вихідні 18-19 травня в Києві буде тепло і без опадів. Температура повітря підніметься до +20 градусів.

Також синоптик повідомила, що 15 травня на заході і півночі країни очікуються дощі з грозами, а на сході, в центрі і на півдні - сонячно і без опадів. Сьогодні на сході та півдні температура повітря може сягнути +24...+28 градусів.

У Києві 15 травня очікуються "районні" дощі і грози, однак буде тепла погода, вдень повітря прогріється до +22...+24 градусів.