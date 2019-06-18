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Грози поширяться Україною: синоптики налякали прогнозом (фото)

STYLERЖиття    18.06.2019 - 06:57
Грози поширяться Україною: синоптики налякали прогнозом (фото)
Погода в Україні 18 червня (фото: pixabay.com)

Погода в Україні подарує нову порцію грозових дощів

Погода в Україні у вівторок, 18 червня, принесе дощі і грози на значну частину країни. При цьому дощі сьогодні доберуться і до нових областей. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні грози і дощі очікуються в західних областях (крім Волинської та Рівненської), в Центрі (Вінницька, Черкаська, Полтавська та Кіровоградська області), а також на Одещині.

На Заході буде найнижча температура по Україні - від +25 до +28 градусів, виняток становитиме Закарпаття, де повітря прогріється до +27... +29 градусів тепла.

Грози поширяться Україною: синоптики налякали прогнозом (фото)

Погода в Україні 18 червня (колаж: РБК-Україна)

У південних областях від +29 до +32 тепла, на решті території стовпчики термометрів будуть коливатися на значеннях від +27 до +31 градусів.

У Києві у вівторок без опадів, температура повітря +28... +30 градусів.

Грози поширяться Україною: синоптики налякали прогнозом (фото)

Погода в Україні 18 червня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що ураган під Дніпром перетворив центр міста в озеро.

А також писали про те, що через проливний дощ Львів став нагадувати Венецію, а сильний вітер наламав дерев.

До речі, в мережі показали небувалу повінь у Тернопільській області. Вируючі потоки води зносили все на своєму шляху.

Стане тільки гірше: синоптики розповіли про погоду на вівторок В Києві зафіксовано новий температурний рекорд
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