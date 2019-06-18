Грозы распространятся по Украине: синоптики испугали прогнозом (фото)

Погода в Украине 18 июня (фото: pixabay.com)

Погода в Украине подарит новую порцию грозовых дождей

Погода в Украине во вторник, 18 июня, принесет дожди и грозы на значительную часть страны. При этом дожди сегодня доберутся и до новых областей. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня грозы и дожди ожидаются в западных областях (кроме Волынской и Ровенской), в Центре (Винницкая, Черкасская, Полтавская и Кировоградская области), а также на Одесчине.

На Западе будет самая низкая температура по Украине - от +25 до +28 градусов, исключение составит Закарпатье, где воздух прогреется до +27... +29 тепла.

Погода в Украине 18 июня (коллаж: РБК-Украина)

В южных областях от +29 до +32 тепла, на остальной территории столбики термометров будут колебаться на значениях от +27 до +31 градусов.

В Киеве во вторник без осадков, температура воздуха +28... +30 градусов.

Погода в Украине 18 июня (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ураган под Днепром превратил центр города в озеро.

А также писали о том, что из-за проливного дождя Львов стал напоминать Венецию, а сильный ветер наломал деревьев.

К слову, в сети показали небывалое наводнение в Тернопольской области. Бурлящие потоки воды сносили все на своем пути.