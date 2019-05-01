Грози і потепління: синоптики розповіли, де вируватиме негода

Погода в Україні у четвер, 2 травня, очікується нестабільна, вітряна і місцями з сильними грозами. Однак у більшості областей країни очікується підвищення температури повітря. Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

Погода 2 травня на сході країни буде несприятлива. Синоптики прогнозують прохолодну і дощову погоду, місцями з грозами. Температура повітря вночі +7 +9 градусів. Вдень потеплішає до +14 +16 градусів, у Донецькій області та у Дніпрі очікується +18 +20 градусів.

На півдні буде сонячно і тепло, опади не прогнозуються. Вночі в регіоні +8 +10 градусів, у Херсоні до +12 градусів. Вдень очікується від +16 до +19 градусів, у Херсоні до +21 градуса. У Криму невелика хмарність, без опадів. Вночі +9 +11 градусів, вдень +17 +19 градусів.

На півночі України пройде невеликий короткочасний дощ. Вночі синоптики прогнозують +6 +8 градусів, удень повітря прогріється до +16 +18 градусів.

У західних областях припиняться дощі, проте трохи покапає в Івано-Франківській області. На решті території хмарно з проясненнями. Вночі +5 +8 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +17 +19 градусів.

В центральній частині країни невелика хмарність, опади не прогнозуються. Вночі +7 +9 градусів, вдень потеплішає до +16 +18 градусів.

У столиці 2 травня можливий невеликий короткочасний дощ. Вночі +7 +9 градусів, вдень буде тепло, +16 +18 градусів.

Погода в Україні 2 травня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик розповів, коли в Україні закінчаться дощі.

А також ми писали про те, що Наталка Діденко попередила про те, що в найближчі дні погода буде вологою і дощовою.