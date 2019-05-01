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Синоптики попередили про різке погіршення погоди

Новини » Суспільство    01.05.2019 - 08:46
Синоптики попередили про різке погіршення погоди
Ілюстративне фото (УНІАН)

В окремих областях очікується град, в горах зростає загроза селевих потоків

За прогнозами синоптиків, погода в Україні 1 травня різко погіршиться, в окремих областях пройдуть сильні дощі з градом, а в горах зростає загроза селевих потоків. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 1 травня в більшості західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях очікуються дощі, у центральних, південних та східних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий). На Прикарпатті та в Карпатах очікуються сильні дощі (2 рівень небезпеки, оранжевий).

Крім того, 1-2 травня у зв'язку з сильними дощами очікується підвищення рівнів води на річках басейнів Дністра (Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька області), а також Прута, Сірету та річках Закарпаття 0,2-1,0 м. При сильних зливах можливе формування значного місцевого і схилового стоку, в горах існує загроза сходження селевих потоків.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що 1 травня менше всього від негоди постраждає південь України, куди дощова стихія добереться лише до вечора. Ймовірність опадів у середу найнижча на Приазов'ї.

 

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