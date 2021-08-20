Грози і похолодання в багатьох областях: яким областям з погодою не пощастить

Погода в Україні в суботу, 21 серпня, очікується несприятлива в багатьох областях країни. Очікуються грози, зливи, шквальний вітер і зниження температури повітря.

Яка погода чекає українців у суботу, розповіли на сайті Українського гідрометцентру.

На сході грози з дощами охоплять всі області. Опади очікуються і в денний час, і в нічний. Нічна температура становитиме + 14 +17 градусів, вдень очікується від +25 до + 27 градусів.

У південній частині країни грози та дощі очікуються тільки в Криму, в інших областях без істотних опадів. Вночі в регіоні від +15 до +17 градусів, вдень повітря прогріється до +26 +28 градусів. У Криму гроза і короткочасні дощі. Вночі + 17 +19 градусів, вдень +27 + 29 градусів.

На півночі опади не прогнозуються, очікується суха і ясна погода. Вночі від +13 до +15 градусів, вдень прогріється до +25 + 27 градусів.

У західній частині країни грози та дощі прогнозують у всіх областях. Опади переважно очікуються в денний час. Вночі буде прохолодно, від +12 до + 14 градусів. Вдень прогріється до + 23 + 25 градусів.

У центральних областях буде сухо, опади не прогнозуються. Вночі + 14 +16 градусів, вдень +25 + 27 градусів.

У Києві 21 серпня без опадів, невелика хмарність. Вночі в столиці + 14 +16 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +25 до + 27 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 21 серпня