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Грози і похолодання в багатьох областях: яким областям з погодою не пощастить

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П'ятниця 20 серпня 2021 20:30
Грози і похолодання в багатьох областях: яким областям з погодою не пощастить Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в суботу, 21 серпня, очікується несприятлива в багатьох областях країни. Очікуються грози, зливи, шквальний вітер і зниження температури повітря.

Яка погода чекає українців у суботу, розповіли на сайті Українського гідрометцентру.

На сході грози з дощами охоплять всі області. Опади очікуються і в денний час, і в нічний. Нічна температура становитиме + 14 +17 градусів, вдень очікується від +25 до + 27 градусів.

У південній частині країни грози та дощі очікуються тільки в Криму, в інших областях без істотних опадів. Вночі в регіоні від +15 до +17 градусів, вдень повітря прогріється до +26 +28 градусів. У Криму гроза і короткочасні дощі. Вночі + 17 +19 градусів, вдень +27 + 29 градусів.

На півночі опади не прогнозуються, очікується суха і ясна погода. Вночі від +13 до +15 градусів, вдень прогріється до +25 + 27 градусів.

У західній частині країни грози та дощі прогнозують у всіх областях. Опади переважно очікуються в денний час. Вночі буде прохолодно, від +12 до + 14 градусів. Вдень прогріється до + 23 + 25 градусів.

У центральних областях буде сухо, опади не прогнозуються. Вночі + 14 +16 градусів, вдень +25 + 27 градусів.

У Києві 21 серпня без опадів, невелика хмарність. Вночі в столиці + 14 +16 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +25 до + 27 градусів.

Грози і похолодання в багатьох областях: яким областям з погодою не пощаститьКарта погоди в Україні на суботу, 21 серпня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики попередили про похолодання в Україні.

А також розповідали про те, яка погода очікується на вихідних в курортних регіонах України.

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