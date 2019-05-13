Грози відступлять не скрізь: синоптики дали невтішний прогноз на тиждень

Погода в Україні в найближчий тиждень порадує жителів не всіх областей. Очікується підвищення температури повітря і періодичні грози в декількох регіонах.

Погода у вівторок, 14 травня, очікується грозова. Відносне прояснення очікується тільки в південних областях. Температура повітря на сході вночі +10 +12 градусів, вдень +23 +25 градусів, пройдуть дощі з грозами.

На півдні сухо, вночі +11 +13 градусів, вдень +22 +24, в Одесі +19 +21, у Криму +21 +23 градуси.

На півночі дощ з грозою. Вночі +10 +12 градусів, вдень +22 +24 градуси.

У західних областях грози, місцями сильні. Вночі +8 +11 градусів, вдень від +14 до + 19 градусів.

У Києві гроза. Вночі +11 +13 градусів, вдень +21 +23 градуси.

Погода в Україні 14 травня

У середу, 15 травня, у більшості областей країни буде сухо, дощі з грозами пройдуть лише в західних областях.

На сході вночі +10 +12 градусів, вдень +24 +26 градусів. У південних областях нічна температура +11 +13 градусів, вдень +22 +27 градусів. На півночі вночі +11 +14 градусів, вдень +23 +25 градусів, вдень можлива невелика гроза.

У західних областях дощі з грозами, вночі +10 +12 градусів, вдень +17 +20 градусів.

У Києві можлива гроза, вночі +12 +14 градусів, вдень +22 +24 градуси.

Погода в Україні 15 травня

У четвер, 16 травня, температура повітря підніметься майже у всіх областях України. Дощі пройдуть тільки на заході.

На сході сухо, вночі +10 +12 градусів, вдень +24 +27 градусів. На півдні без опадів, вночі +11 +13 градусів, вдень +23 +27 градусів.

На півночі пройде гроза, вночі +11 +13 градусів, вдень +23 +25 градусів. На заході грози, місцями сильні. Вночі +10 +13 градусів, вдень +17 +20 градусів.

У Києві 16 травня пройде гроза. Вночі +12 +14 градусів, вдень +22 +24 градуси.

Погода в Україні 16 травня

У п'ятницю, 17 травня, грозами охопить західні області, північ, центральні області і частково східні. А інших регіонах буде сухо.

На сході гроза пройде в Дніпрі та Полтаві. Вночі +11 +14 градусів, вдень від +24 до +28 градусів. У південних областях сонячно, вночі +13 +15 градусів, вдень +24 +26 градусів.

На півночі хмарно, вночі +10 +12 градусів, вдень +21 +23 градуси. На заході також пройдуть дощі з грозами. Вночі +10 +13 градусів, вдень +19 +22 градуси.

У Києві 17 травня пройде гроза. Вночі +12 +14 градусів, вдень +23 +25 градусів.

Погода в Україні 17 травня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик попередила про різку зміну погоди.

А також розповідали про те, що погода приготувала українцям неприємний сюрприз.