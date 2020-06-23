Грози почнуть відступати: в які області повернеться сонячна погода

Погода в Україні у середу, 24 червня, очікується несприятлива в більшості областей України. Синоптики прогнозують сильні дощі, грози, місцями можливий град. Однак кілька областей зможуть порадіти сонячній погоді.

Як повідомляє Український гідрометцентр, на сході країни дощі почнуть відступати. Сухо буде в Донецькій, Луганській, Харківській і Сумській областях. У Полтаві та Дніпрі очікуються грози. Нічна температура повітря становитиме +15 +18 градусів, удень прогріється до +26 +28 градусів, місцями очікується до +30 градусів.

В південних областях пройдуть сильні грози, місцями можливі зливи, температура повітря почне підвищуватися. Вночі в регіоні +18 +20 градусів, вдень очікується від +27 до +30 градусів. У Криму пройде гроза, вночі +18 +20 градусів, вдень від +26 до +28 градусів.

На півночі України дощі будуть йти вночі, а також вдень, можливі грози та град. Нічна температура повітря коливатиметься від +15 до +17 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +26 +28 градусів.

Західні області продовжить заливати сильними дощами, можливі зливи та грози, місцями – град. Вночі в регіоні очікується від +15 до +18 градусів, удень повітря прогріється до +21 +25 градусів.

В центральних областях також очікуються дощі, грози та зливи. Нічна температура становитиме +16 +18 градусів, денна від +25 до +29 градусів.

У Києві 24 червня пройде гроза, можливий дощ. Вночі температура коливатиметься від +17 до +19 градусів, вдень очікується +25 +27 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 24 червня

Найближчими днями, за прогнозом синоптиків, ситуація з грозами та зливами істотно не зміниться. Більшість областей зможуть порадіти сонячній погоді тільки у кінці тижня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про повінь на заході в найближчі три дні.

А також повідомляли про те, що в Україні почне холоднішати найближчими днями й ми писали, в яких областях очікувати негоду.