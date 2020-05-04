Грози і зливи Україну накриють: де очікується сильне погіршення погоди

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчі дні очікується вкрай несприятливою

Погода в Україні найближчими днями буде складною і неприємною. У більшості областей пройдуть сильні грози, місцями можливі зливи, град, а також сильний штормовий вітер.

На сході країни у вівторок, 5 травня, синоптики прогнозують грози в нічні та денні години. Температура повітря вночі від +10 до +12 градусів, удень повітря прогріється до +18 +20 градусів, місцями до +22 градусів.

У південних областях також пройдуть грози, місцями можливі сильні дощі. Нічна температура повітря складе +10 +12 градусів, вдень очікується від +18 до +20 градусів. У Криму буде трохи прохолодніше, короткочасні дощі. Вночі +10 +12 градусів, вдень від +17 до +19 градусів.

На півночі України пройдуть грози, місцями зі зливами. Нічна температура повітря коливатиметься від +9 до +11 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +16 до +18 градусів.

Західні області накриє сильними зливовими дощами, місцями можливі грози та град. Вночі в регіоні температура опуститься до +6 +9 градусів, вдень потеплішає до +14 +18 градусів.

У центральних областях синоптики прогнозують грози та короткочасні дощі. Вночі очікується від +9 до +12 градусів, удень повітря прогріється до +17 +19 градусів.

У Києві 5 травня пройде сильна гроза, можлива злива і град. Нічна температура повітря коливатиметься від +10 до +12 градусів, удень повітря прогріється до +17 +19 градусів.

Карта погоди в Україні на 5 травня

За прогнозом Українського гідрометцентру, така погода збережеться в Україні протягом найближчого тижня. У середу температура повітря в більшості регіонів почне опускатися. Невелике прояснення і підвищення температури повітря варто чекати тільки до кінця тижня.

Карта погоди в Україні на 9 травня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Карпатах на початку травня випав сніг.