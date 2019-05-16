Грози, град і спека: синоптик попередила про різку зміну погоди

Погода в Україні в найближчі дні буде нестійкою і місцями дуже спекотною. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у своєму блозі на сайті Opinionua.

Погода в Україні з 16 по 20 травня очікується грозова. Циклон і атмосферні фронти стануть причиною короткочасних дощів і гроз у західних областях України. За словами синоптика, грози супроводжуватимуться поривчастим вітром і навіть місцями градом.

"Окремі дощі також пройдуть в північних областях, у Вінницькій та Одеській областях. У східних областях, в більшості центральних областей та в південній частині України буде переважати суха сонячна погода. Тут вже буде розпоряджатися антициклон північного походження. Така синоптична ситуація триватиме до п'ятниці", - повідомила Наталка Діденко.

Карта погоди

На вихідних у більшості регіонів буде сухо, дощі з грозами очікуються тільки на заході і в південній частині.

"На вихідних, 18-19 травня, дощі і грози найбільш вірогідні в західних областях та місцями у південній частині. Північ, центр і схід будуть знаходиться в малохмарній повітряній масі, буде сухо і сонячно. Погода буде сприяти відпочинку і праці на свіжому повітрі", - зазначила синоптик.

Температура повітря в найближчі дні буде високою, місцями до +30 градусів. Прохолодно буде тільки в західних областях.

"Температура повітря високою очікується в східних областях і на півдні України, стовпчики термометрів сягатимуть літніх значень очікується +24 +29 градусів, місцями до +30 градусів. Свіже повітря передбачається в західних областях, +17 +22 градуси. Загалом максимальна денна температура повітря в Україні коливатиметься найближчим часом в межах +20 +25 градусів. Нічні градуси будуть скромніші, передбачається +8 +15 градусів", - уточнила Діденко.

Погода в Україні - синоптик попередила про раптове похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)

На наступному тижні суттєво похолодає і повернуться дощі практично у всі області, крім східних.

"З вівторка, 21 травня, дощів в Україні стане більше, атмосферні фронти обумовлять сиру погоду. Однак східна частина ще втримається в сухій повітряній масі. Температура повітря не зазнає особливих змін, протягом дня очікується +20 +25 градусів. В середині наступного тижня в Україну вторгнеться холодне повітря арктичного походження – суттєво похолодає", - попередила синоптик.

У Києві 16 та 17 травня можливі локальні дощі з грозами, а на вихідних очікується тепла і комфортна погода. Буде сонячно, +20 градусів. З понеділка, 20 травня, в Києві знову збільшиться хмарність, місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. А з 23 травня, за словами Діденко, в столиці очікується істотне похолодання. Денна температура опуститься до +11 +14 градусів.

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