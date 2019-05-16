Синоптики заявили про різке погіршення погоди і загрозу затоплень

Фото: наслідки негоди в Івано-Франківській області (if.dsns.gov.ua)

На заході України очікуються сильні зливи

Погода в Україні найближчими днями значно погіршиться, зокрема, в західній частині очікуються сильні дощі та підтоплення. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що сьогодні в західних, Житомирській і Вінницькій областях очікуються грози, місцями шквали до 20 м/с. У Волинській, Рівненській, Житомирській, Закарпатській областях та в Карпатах пройдуть сильні дощі.

Крім того, через сильні дощі найближчими днями очікуються підйоми рівнів води:

на річках Закарпаття на 0,3-1,0 м, в нижніх течіях до 1,5 м; на малих водотоках - короткострокове підвищення рівнів води на 0,5-1,0 м;

на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) на 0,2-1,0 м; на річках басейнів Прута, Сірету на 0,3-1,3 м. Підйоми рівнів води проходитиме без негативних наслідків;

на річках басейнів Західного Бугу (Львівська, Волинська області), Прип'яті (Волинська, Рівненська, Хмельницька, Житомирська області), Ужа, Тетерева (Житомирська, Київська області) на 0,1 - 0, 5 м; на річці Стир, нижче Хрінницького водосховища, на 0,2-0,8 м, на окремих ділянках річок - подальше затоплення заплав, можливе часткове затоплення сільськогосподарських угідь.

В Карпатах після сильних злив можливе утворення значного стоку і локальних селевих потоків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на 16 травня в Івано-Франківській області затопило сотні будинків.

Відзначимо, за даними синоптиків, погода у Києві у найближчі вихідні 18-19 травня буде теплою і без опадів.