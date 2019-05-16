Синоптики заявили про різке погіршення погоди і загрозу затоплень

На заході України очікуються сильні зливи
Погода в Україні найближчими днями значно погіршиться, зокрема, в західній частині очікуються сильні дощі та підтоплення. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що сьогодні в західних, Житомирській і Вінницькій областях очікуються грози, місцями шквали до 20 м/с. У Волинській, Рівненській, Житомирській, Закарпатській областях та в Карпатах пройдуть сильні дощі.
Крім того, через сильні дощі найближчими днями очікуються підйоми рівнів води:
В Карпатах після сильних злив можливе утворення значного стоку і локальних селевих потоків.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на 16 травня в Івано-Франківській області затопило сотні будинків.
Відзначимо, за даними синоптиків, погода у Києві у найближчі вихідні 18-19 травня буде теплою і без опадів.