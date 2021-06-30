ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Грозові зливи та шквали з градом: в Україні на зміну антициклону йде негода

Новость на русском →
Середа 30 червня 2021 17:26
Грозові зливи та шквали з градом: в Україні на зміну антициклону йде негода Фото: погода в Україні погіршиться (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні з початку липня буде обумовлена впливом поля зниженого тиску з нестійкою атмосферою, що призведе до значних опадів, а також обіцяє шквали та місцями град.

Про це йдеться в прогнозі на 1 липня синоптиків Укргідрометцентру.

Зазначається, що на зміну антициклону Afra в Україну прийде негода, і вже в четвер на більшій частині території країни пройдуть грозові дощі, місцями очікуються також град і шквали до 20 метрів на секунду.

Досить сильні зливи прогнозуються в західних регіонах.

При цьому в східних і південно-східних областях буде без опадів.

Температура повітря в західних регіонах коливатиметься в денний час в межах +23... +27 градусів. У центрі та на півночі України стовпчики термометрів покажуть близько +26... +29 градусів. У південних і східних регіонах буде трохи тепліше: від +27 до +31 градуса.

Грозові зливи та шквали з градом: в Україні на зміну антициклону йде негода

Карта погоди в Україні 1 липня (фото: facebook.com/UkrHMC)

Як повідомлялося, раніше синоптики розповіли, якою буде погода на цьому тижні в Україні.

Також ми писали про те, що 29 червня у Києві пройшла потужна злива з градом, при цьому негода знесла білборд і пошкодила автомобілі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
LITE
Дощі з грозами: синоптики розповіли, де буде негода
Дощі з грозами: синоптики розповіли, де буде негода