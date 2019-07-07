Грозові зливи та шквальний вітер: українців попередили про негоду

Погода в Україні у понеділок, 8 липня, буде дощова, у низці областей очікуються сильні шквали до 20 метрів на секунду. Про це йдеться в повідомленні синоптиків на Facebook-сторінці Українського гідрометцентру.

Мешканців центральних, південних та більшості східних областей попереджають про дощі з грозами. У зазначених регіонах вдень сильні зливи будуть супроводжуватися потужними поривами вітру (від 15 до 20 м/с).

У той же час у більшості західних та північних областей опади не прогнозуються.

Температура повітря вночі становитиме від +13 до +18 градусів, а в західних областях стовпчики термометрів покажуть від +9 до +14 градусів. Вдень температура повітря коливатиметься в межах +20... +25 градусів, у південних та східних областях очікується спекотна погода - від +26 до +30 градусів.

Карта погоди на 8 липня (Фото: facebook.com/ukrgmc.official)

На сайті ДСНС також попередили українців про погіршення погодних умов.

"8 липня в Україні місцями грози, вдень у центральних, південних та більшості східних областей місцями значні дощі, місцями шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки)", - йдеться в повідомленні.

У Києві 8 липня також пройдуть опади. Очікується мінлива хмарність. Пориви вітру сягатимуть сили до 13 м/с, передає Gismeteo.

Стовпчики термометрів у столиці протягом дня коливатимуться в межах +17...+23 градусів.

Ультрафіолетовий індекс вдень у Києві досягне високого рівня - 6 балів.

Зазначимо, що згідно з прогнозом відомого синоптика Наталки Діденко, прийдешній тиждень принесе похолодання, і температура повітря буде поступово знижуватися.

Ілюстративне фото: pixabay.com

Нагадаємо, що нещодавно народний синоптик Леонід Горбань дав довгостроковий прогноз на літо. За його словами, погода в липні буде прохолодною тільки на початку місяця, після цього температура повітря знову підвищиться до +30 +35 градусів.

Як повідомлялося раніше, минулого тижня страшний буревій наробив багато лиха в Дніпропетровській області. Вітер зривав дерева і проводи, райони залишалися без світла, постраждали кілька людей.