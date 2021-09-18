Грозові зливи і похолодання до +13: в яких областях сильно зіпсується погода

Стовпчики термометрів опустяться ще нижче, і подекуди в денний час зупиняться на позначці до +13 градусів. Але в цілому по країні різке похолодання не очікується.

Погода в центральних регіонах 18 вересня

У Вінницькій області прогнозується дрібний дощ. Термометри вдень покажуть близько +17... +19 градусів.

У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях пройдуть дощі з грозами. Температура повітря вдень становитиме близько +14... +18 градусів.

Погода в західних регіонах

У Львівській, Волинській та Тернопільській областях буде похмуро і дощитиме. Стовпчики термометрів покажуть +13... +17 градусів.

У Рівненській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, а також на Закарпатті пройдуть дощі, буде похмуро. Температура повітря вдень становитиме +16... +19 градусів.

Погода на півночі України

У Київській та Житомирській областях будуть дощі з грози. Термометри вдень покажуть близько +14... +17 градусів.

У Чернігівській та Сумській областях буде похмуро, пройдуть грозові дощі. Температура повітря очікується близько +13... + 15 градусів.

Погода в східних регіонах

У Харківській та Донецькій областях буде похмуро, дощі та грози. У денний час стовпчики термометрів покажуть +18... +21 градусів.

У Луганській області опади не прогнозуються. Температура повітря складе +20... +22 градусів.

Погода на півдні України

В Одеській області пройдуть опади. Вдень температура повітря очікується +22... +24 градусів.

У Миколаївській та Херсонській областях, а також у Криму прогнозуються дощі та грози, буде похмуро. Стовпчики термометрів вдень покажуть +20... +23 градусів.

У Запорізькій пройдуть грозові дощі. Температура повітря вдень буде близько +19... +21 градусів.