Грозові зливи і похолодання до +13: в яких областях сильно зіпсується погода

Погода в Україні в суботу, 18 вересня, буде обумовлена впливом атмосферного фронту циклону, що принесе рясні опади у вигляді грозових дощів і злив, які накриють майже всю територію країни.
Про це йдеться в прогнозі на сайті Meteoprog.
Стовпчики термометрів опустяться ще нижче, і подекуди в денний час зупиняться на позначці до +13 градусів. Але в цілому по країні різке похолодання не очікується.
У Вінницькій області прогнозується дрібний дощ. Термометри вдень покажуть близько +17... +19 градусів.
У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях пройдуть дощі з грозами. Температура повітря вдень становитиме близько +14... +18 градусів.
У Львівській, Волинській та Тернопільській областях буде похмуро і дощитиме. Стовпчики термометрів покажуть +13... +17 градусів.
У Рівненській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, а також на Закарпатті пройдуть дощі, буде похмуро. Температура повітря вдень становитиме +16... +19 градусів.
У Київській та Житомирській областях будуть дощі з грози. Термометри вдень покажуть близько +14... +17 градусів.
У Чернігівській та Сумській областях буде похмуро, пройдуть грозові дощі. Температура повітря очікується близько +13... + 15 градусів.
У Харківській та Донецькій областях буде похмуро, дощі та грози. У денний час стовпчики термометрів покажуть +18... +21 градусів.
У Луганській області опади не прогнозуються. Температура повітря складе +20... +22 градусів.
В Одеській області пройдуть опади. Вдень температура повітря очікується +22... +24 градусів.
У Миколаївській та Херсонській областях, а також у Криму прогнозуються дощі та грози, буде похмуро. Стовпчики термометрів вдень покажуть +20... +23 градусів.
У Запорізькій пройдуть грозові дощі. Температура повітря вдень буде близько +19... +21 градусів.
Раніше повідомлялося, що синоптики дали детальний прогноз на жовтень в Україні.
Нагадаємо також, перед цим директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда розповів, коли в Україні буде "бабине літо".