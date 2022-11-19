Деньги зарабатывать надо: как работать дома без света и интернета

Следите за уровнем заряда устройств

Дистанционная работа предполагает привлечение гаджетов, без которых сегодня никуда. Кому-то нужен только смартфон, а кто пользуется еще и ноутбуком или компьютером.

Если за уровнем зарядки компьютера следить бесполезно, то телефон и ноутбук проверять нужно. Дело в том, что не всегда вы можете угадать момент отключения, а если заряда батареи будет достаточно, то сможете доработать.

Кстати, то же касается повербанков и других портативных зарядок.

Купите аккумулятор

Он поможет вам продержаться без электроэнергии определенное время, а также позволит зарядить необходимые устройства.

При выборе обратите внимание на емкость аккумулятора и технологию изготовления. Лучше выбрать кислотные, ведь их можно устанавливать в любом положении, они медленно разряжаются, быстро заряжают и долго служат.

Конечно, стоит так недешево, в среднем от трех-четырех тысяч гривен, однако эта инвестиция точно вернется вам. Хотя бы посредством возможности выполнять рабочие обязанности.

Аккумулятор бесперебойного питания (фото: ixbt.com)

Обеспечьте себе мобильный интернет

Часто если исчезает свет, интернет также прекращает свою работу, но мобильный может еще некоторое время ловить. Его связь исчезает не сразу, поэтому используйте его сначала.

На случай длительного отключения попытайтесь самостоятельно обеспечить дома связь. Можно подключить роутер к аккумулятору или даже сделать повербанк для роутера.

Как сделать повербанк для роутера?

Возьмите автомобильный аккумулятор, провода, зажимы-"крокодилы", штекеры для роутера.

С роутера для подключения нужно снять зажимы-крокодилы, прикрутить провода и припаять штекеры. Они для роутера и блока GPON одинаковы, стоят примерно по 15 гривен за штуку.

Проверьте полярность мультиметром, чтобы не ошибиться с "+" и "-".

Заручитесь помощью коллег

Сейчас все в одинаковых условиях, поэтому помощь и взаимовыручка как никогда уместна. Договоритесь с коллегами подменять друг друга, брать какие-либо обязанности и т.д. на время отключений или пока вы снова настроите работу.

Также объясните все руководству. Если есть возможность, разделяйте работу по часам в день или оставляйте немного на выходные, когда большинство людей не работают и не занимают ваше место в кафе с генератором.

Найдите место с генератором поблизости

Сейчас все возможные заведения питания и коворкинги оборудованы генераторами, бесперебойниками и покрытием для работы Wi-Fi. Найдите несколько таких недалеко от вашего дома и наведывайтесь туда при необходимости.

Обратите внимание, что другие посетители тоже будут приходить, поэтому часто на всех может не хватить розеток. Итак, старайтесь прийти как можно раньше.

Имейте список мест с генераторами (фото: Freepik)