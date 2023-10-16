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В одной из гробниц Египта нашли кувшины с вином, которому более 5000 лет

Египет, Понедельник 16 октября 2023 15:27
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В одной из гробниц Египта нашли кувшины с вином, которому более 5000 лет В Египте обнаружили вино, которому 5000 лет (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Запечатанные кувшины с вином, изготовленные 5000 лет назад, были обнаружены в гробнице женщины, которая считалась первой женщиной-фараоном Египта.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на издание New York Post.

Что известно о находке

Немецко-австрийская группа под руководством археолога Кристианы Кохлер из Венского университета проводила раскопки гробницы королевы Мерет-Нейт в Абидосе, когда наткнулась на большие кувшины с вином.

Некоторые из них хорошо сохранились и даже запечатаны в своем первоначальном состоянии.

"Вино, естественно, уже не было жидким, и мы не можем сказать, красное оно или белое", - сообщила Кристиана Кохлер.

"Мы обнаружили много органических остатков, виноградных косточек и кристаллов, возможно, зубного камня, и все это в настоящее время подвергается научному анализу. Вероятно, это второе старейшее прямое свидетельство существования вина", - добавила она.

В одной из гробниц Египта нашли кувшины с вином, которому более 5000 летВ одной из гробниц Египта нашли кувшины с вином, которому более 5000 летВ Египте нашли древние кувшины с вином (Скриншот с swns.com)

Хотя ее настоящая личность остается загадкой, Мерет-Нейт была единственной женщиной, у которой была собственная монументальная гробница на первом царском кладбище Египта в Абидосе.

Основываясь на надписях на могилах, исследователи определили, что она отвечала за правительственные учреждения, такие как казначейство, около 3000 г. до н.э.

Мерет-Нейт была предшественницей царицы Хатшепсут из 18-й династии.

"Новые раскопки проливают свет на новую захватывающую информацию об этой уникальной женщине и ее времени", - сказала Кохлер.

Напомним, что археологи обнаружили загадочные фигурки из золотой фольги.

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Египет археологические раскопки