"Гривна" и "гривня": эти два слова имеют совершенно разные значения, поэтому не совершайте ошибку

"Гривня" или "гривна"?

По словам языковеда, о слове "гривна" украинцами стоит забыть, если разговор касается именно денег.

"Запомните: "гривна" - это старинное шейное украшение в форме обруча, по большей части из золота. А вот на деньги нужно говорить "гривня". Кстати, и на русском языке тоже не "гривна", а "гривня", - объясняет Александр Авраменко.

Он напомнил украинцам, что слово "копійки" во множестве имеет упор на последнем слоге.

"Поэтому правильно говорить не п'ять копіЙок, а п'ять копійОк", - добавил языковед.

Когда появилась "гривня" в Украине

Стоит отметить, что слово "гривна" все же имеет отношение к "гривні", потому что именно от названия нашейного украшения и пошло слово, которым стали обозначать украинские деньги.

В VIII-IX веках при торговых операциях и оплате дани гривня использовалась как мера веса и цифры. А впоследствии, в разные исторические периоды, слово "гривня" неоднократно меняло свое значение.

В XII-XIV веках Киевская Русь переживала период феодальной раздробленности, а чеканка монет тогда прекратилась. Роль денег выполняли серебряные слитки, называвшиеся "гривнями".

Только в 1917 году был принят закон об Украинском государственном банке, и первой банкнотой самостоятельного Украинского государства стал карьованець. Только в 1918 году Центральная Рада приняла закон о введении новой денежной единицы - гривні, которая делилась на 100 шагов и равнялась ½ карьованця.

Впоследствии денежная единица Украины имела многочисленные изменения и наименования. В 1992 году единственным средством платежа Украины в наличном обращении стал украинский карьованець.

Только в 1996 году состоялась денежная реформа, снова сделавшая гривню национальной валютой.