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Гривня б'є всі рекорди: заробітчани повертаються в Україну

STYLERЖиття    23.12.2019 - 11:21
Гривня б'є всі рекорди: заробітчани повертаються в Україну
Гривня зміцнюється (фото: прес-офіс НБУ)

Гривня б'є рекорди за темпами зміцнення в 2019 році. Падінню курсу долара дуже раді українські заробітчани

Курс долара в Україні опустився до нового мінімуму. Це означає, що гривня продовжує зміцнюватися.

Більш того, якщо вірити світовим аналітикам, саме гривня є тією валютою, що зміцнилися до долара найбільше в цьому році, наряду з єгипетським фунтом, тайським батом і ізраїльським шекелем.

Експерти вважають, що падіння курсу долара (а відповідно - зміцнення гривні) буде сприяти зниженню трудової міграції в нашій, так як через зростання платоспроможності у межах України люди потихеньку втрачають стимули для виїзду на заробітки.

"Зміцнення гривні в цьому році має переконати багатьох українців у тому, що за межами країни трава не э зеленішою, і сонце не світить яскравіше", - говорять аналітики.

Більш того, як пише Bloomberg, деякі українці вже навіть повертаються на батьківщину. Одним з таких є 31-річний Богдан, який кинув роботу на будівництві в Польщі і повернувся в Україну, де влаштувався на аналогічну роботу.

"Через підвищення курсу гривні моя зарплата в Україні зростає", - сказав Богдан.

І таких людей, як Богдан, які з кожним днем стають все менш зацікавленими у пошуку роботи за кордоном, а віддають перевагу працевлаштуванню в Україні, все більше і більше.

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