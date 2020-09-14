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Грип та коронавірусом не можна хворіти одночасно: перемагає один

Понеділок 14 вересня 2020 08:24
Грип та коронавірусом не можна хворіти одночасно: перемагає один
Грипом та коронавірусом не можна захворіти одночасно (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вірусолог розповіла, чому не можна одночасно захворіти грипом і COVID-19

На грип та коронавірус неможливо захворіти в один і той же час. Між вірусами відбувається своєрідна конкуренція і перемагає тільки один з них. Таку точку зору озвучив лікар-вірусолог доктор медичних наук Алла Мироненко.

За її словами, в одну клітину зазвичай не потрапляють два віруси, через те, що при інфікуванні у людини виділяється інтерферон - захисний білок. Саме він не пускає в клітину інші віруси. Медик пояснила, що восени до нас потрапить новий циркулюючий вірус, а це COVID-19, а не грип, пише "Обозреватель".

Коронавірус і грип б'ють по однаковим органам. До них належать легені та дихальні шляхи. Таким чином, восени може відбуватися "конкуренція вірусів" за ці локації в організмі людини.

Медик зазначила, що якщо ви захворіли на грип, це не означає захист від коронавірусу. Грип також призводить до смерті людини, якщо та у групі ризику.

Нагадаємо, що грип, як і коронавірус викликає високу температуру і дає ускладнення на інші органи.

До речі, в Україні почали розробляти унікальну тест-систему, яка допоможе відрізнити грип, парагрип від коронавірусу.

А також ми розповідали про те, що в Україні COVID-19 може витіснити інша небезпечна хвороба.

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